- A experimentar um verão excessivamente quente em Mecklemburgo-Poméria do Norte.

O verão escaldante de 2024 não foi diferente em Mecklenburg-Vorpommern. Na porção nordeste, a temperatura média de verão ficou em 18 graus, ultrapassando a marca internacional em 1,7 graus, segundo a avaliação preliminar dos dados coletados em cerca de 2.000 estações de monitoramento em todo o país pelo serviço meteorológico alemão, DWD.

A temperatura média de verão na Alemanha foi de 18,5 graus, com uma diferença de 2,2 graus em relação à referência global (1961-1990). Em comparação com o período de referência mais recente e mais quente (1991-2020, 17,6 graus), a diferença foi relativamente moderada, de 0,9 graus.

O verão foi uma montanha-russa, começando frio e esquentando ao longo do tempo. O DWD confirmou que agosto terminou com uma anomalia de temperatura excepcionalmente alta. Enquanto algumas regiões tiveram aumentos anormais de chuva, as horas de sol geralmente ficaram dentro da faixa prevista.

A precipitação anual no nordeste foi de aproximadamente 180 litros por metro quadrado, ligeiramente abaixo do período de referência de 1961-1990. O sol iluminou os céus de MV com cerca de 735 horas de luz durante o verão, cerca de 60 horas a mais que o período de referência.

Temperatura recorde em Anklam

Ao mesmo tempo, a temperatura mais alta registrada neste ano em Mecklenburg-Vorpommern foi registrada em uma quinta-feira, de acordo com o DWD. O termômetro na estação meteorológica de Anklam (distrito de Vorpommern-Greifswald) chegou a 34,5 graus.

Essa temperatura foi a mais alta registrada no estado até agora neste ano, de acordo com o DWD. Além disso, ela representou a temperatura mais alta já registrada em uma estação meteorológica de MV em 29 de agosto.

O DWD prevê uma queda ligeira das temperaturas em MV nos próximos dias, com temperaturas previstas entre 20 e 23 graus no sábado e cerca de 19 graus na costa. As temperaturas no domingo são esperadas entre 21 e 24 graus, com temperaturas na costa perto de 20 graus.

Apesar da previsão de queda, o calor deste verão em Mecklenburg-Vorpommern foi tão intenso que a temperatura recorde de 34,5 graus em Anklam foi particularmente pesada e insuportável em 29 de agosto. Mesmo com a queda das temperaturas, o impacto do verão quente continua a ser sentido.

