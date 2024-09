A expectativa de uma forte resposta da inteligência dos EUA se os mísseis de longo alcance receberem permissão

10:07 Munz sobre Nova Ameaça de Putin: Ban de Exportação de Commodities "Não Ferirá muito o Ocidente"

A Rússia ameaça retaliar contra o Ocidente se mísseis de longo alcance forem utilizados contra alvos na Rússia. O presidente Putin está considerando restringir a exportação de commodities estratégicos, incluindo urânio, como resposta ao Ocidente. O repórter da ntv, Munz, explica o contexto e as implicações.

08:40 Marinha Ucraniana Desconcertada com Construção Russa Perto da Ponte da Crimeia

Uma construção russa não identificada perto da Ponte da Crimeia está deixando a Marinha Ucraniana intrigada. De acordo com a TV ucraniana, citando o porta-voz da Marinha, Dmytro Pletenchuk, do "The Kyiv Independent", o propósito da estrutura em construção é desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, uma nova passagem, mas é prematuro tirar conclusões", afirmou Pletenchuk. O porta-voz da Marinha acredita que os russos não conseguirão concluí-la devido às condições climáticas cada vez piores. "Eles continuam tentando colocar algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, eles acabam na praia." A ponte liga a Rússia à península da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade Ucraniana na Fronteira com a Romênia Atacada, Vários Mortos

A cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atingida por um ataque de drone russo. Três pessoas morreram nesta manhã, segundo o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os falecidos eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira.

07:40 Para Garantir Negociações: Especialista em Política Externa do SPD Roth Pede "Substancialmente Mais" Ajuda Militar

O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está pressionando por mais ajuda militar da Europa para a Ucrânia. "Os países europeus maiores precisam fazer muito mais militarmente para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é hora de finalmente mobilizar todas as forças para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Quem quiser acabar com a guerra o mais rápido possível deve fornecer à Ucrânia o apoio necessário". Deterrence e diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só estará pronta para negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível".

07:09 Baerbock: Sem o Nosso Apoio, Hospitais e Crianças Estariam Vulneráveis

A Ministra do Exterior federal, Baerbock, defende a ajuda militar ocidental à Ucrânia e alerta contra o apoio reduzido a Kyiv. "A ideia de que não haveria lutas e mortes na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão simples quanto falsa", disse Baerbock na quinta-feira durante o Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, acabou para a Ucrânia". O presidente russo Putin respondeu ao convite para uma conferência de paz em junho com o bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin se recusar a sentar à mesa de negociações, acabar com a ajuda significaria deixar os hospitais e crianças ucranianos sem defesa. "Significaria mais crimes de guerra, possivelmente também em outros países". Baerbock enfatiza que a Rússia "violou a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia numerous times".

06:45 Eslovênia: Não Deve Excluir Armas de Precisão para Kyiv

O governo esloveno aconselha contra tomar decisões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance contra território russo, considerando o ceticismo alemão. "Geralmente, não é a melhor tática excluir alguns tópicos de saída", disse o primeiro-ministro Robert Golob nas margens do Debate Geral da ONU em Nova York. "É um assunto espinhoso, mas acredito que neste estágio, todas as opções devem ser discutidas e, em seguida, a que for mais adequada à situação atual deve ser escolhida". Até agora, especialmente a Alemanha e os EUA têm sido hesitantes sobre o assunto. O chanceler Olaf Scholz recentemente descartou a entrega de armas de longo alcance de precisão à Ucrânia, mesmo no futuro.

06:01 Trump Agenda Reunião com Zelensky

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agendou uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para esta sexta-feira em Nova York. O encontro está marcado para acontecer na Trump Tower em Manhattan, como Trump mencionou. Zelensky, após sua reunião com o presidente Joe Biden na quinta-feira, prorrogou sua estadia nos EUA para ter a chance de encontrar Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou seu interesse em encontrar tanto Biden quanto a vice-presidente Kamala Harris, assim como Trump, para apresentar sua "estratégia de vitória" com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Veja mais aqui.

04:25 Harris Oferece Apoio a Zelensky e Alerta Contra TrumpA candidata democrata a presidência Kamala Harris comprometeu-se com o apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e alertou contra uma presidência de Trump, sem mencionar explicitamente seu nome. "Minha compromisso com o povo da Ucrânia permanece inabalável. (...) Eu serei uma aliada inabalável da Ucrânia e trabalharei diligentemente para garantir que a Ucrânia triunfe neste conflito e desfrute de segurança e prosperidade", afirmou Harris durante a visita de Zelensky em Washington. Ela expressou preocupação de que uma resolução do conflito não pode ser alcançada sem a participação da Ucrânia. No entanto, há alguns indivíduos nos EUA que aspiram a fazê-lo. Seu objetivo é obrigar a Ucrânia a renunciar a vastas terras, adotar a neutralidade e abandonar garantias de segurança de países externos. Essas propostas são muito semelhantes às apresentadas pelo presidente russo Putin, sugerindo uma concessão de derrota.

02:08 Ucrânia Relata Bombardeio a Oeste de KhersonAs tropas russas bombardearam repetidamente o assentamento de Tomyna Balka, a oeste da cidade ucraniana de Kherson, na quinta-feira, de acordo com o governador regional Prokrudin. Uma mulher morreu devido aos ferimentos e outra pessoa ficou ferida, ele relatou via Telegram.

00:55 Reino Unido Fornece Mais Sistemas de Artilharia para a Defesa UcranianaO Reino Unido vai distribuir uma nova remessa de sistemas de artilharia autopropulsados, AS90s, para as forças de defesa ucranianas. Dez desses sistemas já foram entregues à Ucrânia, com mais seis esperados nas próximas poucas semanas, como anunciado pelo Ministério da Defesa britânico.

23:33 ONU Luta com Financiamento para Ajuda aos Ucranianos no InvernoA Organização das Nações Unidas reconhece uma grave escassez de financiamento para ajudar os ucranianos durante os meses de inverno. "Nossos níveis de financiamento são inadequados neste momento", disse Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR na Ucrânia. A UNHCR agora possui apenas 47% dos recursos necessários para apoiar os milhões deslocados ou afetados pela guerra na Ucrânia. No mesmo período do ano passado, a UNHCR estava com 70% do financiamento.

22:13 Biden Promete Ajuda Aumentada à UcrâniaO presidente Joe Biden afirmou que os EUA vão intensificar seu apoio à Ucrânia pelo resto de seu mandato. Esse aumento no auxílio é esperado para fortalecer o poder de barganha do governo ucraniano em Kyiv, de acordo com Biden, que teve uma reunião com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de seu encontro em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Seu sucessor pode ser a vice-presidente Kamala Harris ou o republicano Donald Trump, que é tido como provável em reduzir drasticamente o engajamento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia se Preparar para Aumentar Ataques na Região de ZaporizhzhiaDe acordo com relatórios de inteligência ucranianos, as forças russas são esperadas para intensificar suas atividades ofensivas na região de Zaporizhzhia. "Há uma tendência de escalada no setor do conflito na região de Zaporizhzhia", afirmou um representante de tropas estacionadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques russos. Podemos prever que esse número pode aumentar, já que nossa inteligência indica que o inimigo está reunindo forças de ataque próximo ao assentamento de Pryiutne". Além disso, o representante relatou a chegada de veículos blindados leves. "Isso sugere que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00 Biden Recebe Zelensky: A Rússia não PrevaleceráNo início de seu encontro em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o apoio inabalável dos EUA. "A Rússia não sairá vitoriosa, a Ucrânia sim", declarou Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E nós estaremos com você a cada passo do caminho." Explore este desenvolvimento mais a fundo aqui.

Você pode ler sobre os desenvolvimentos anterioresaqui**.

Leia também: