A expansão do sector da IA está a registar uma aceleração de três vezes superior à da indústria geral da TI.

O mercado global de IA está florescendo e parece estar em uma trajetória incontrolável. Os analistas projetam que as receitas globais desta tecnologia ultrapassarão a marca de US$ 1,27 trilhão até 2028.

De acordo com um estudo realizado pela consultoria Sopra Steria, o mercado foi avaliado em US$ 540 bilhões no ano passado. Com uma taxa de expansão anual de 19%, o setor de IA está crescendo a uma taxa três vezes maior do que o setor de TI em geral. As maiores perspectivas estão nos domínios de "IA para humanos" e "IA para software".

Os especialistas esperam um aumento de três vezes no mercado para ambos esses segmentos até 2028. O primeiro se refere a ferramentas de IA, como o Microsoft Copilot e o ChatGPT da OpenAI. "Este categoria está testemunhando um crescimento significativo nos setores de serviços financeiros, saúde, comércio eletrônico e mídia", eles afirmam.

O ChatGPT, o chatbot que acendeu a loucura pela IA há mais de um ano, é um exemplo perfeito dessas ferramentas de IA. Esses programas são alimentados por conjuntos de dados massivos e têm a capacidade de gerar texto semelhante ao humano, codificar software e condensar informações. Eles funcionam no princípio de estimar continuidades de sentença palavra a palavra.

A "IA para software" está ajudando os desenvolvedores de software em suas tarefas. Os avanços em ferramentas de fácil uso que podem ajudar iniciantes a criar software complexo estão ganhando tração neste segmento. A "IA para processos" é prevista como o setor mais influente em 2028, com uma previsão de chegar a cerca de US$ 390 bilhões, sugere o relatório. A automação de processos empresciais está no cerne deste segmento.

Além dessas aplicações, esses programas também podem ser utilizados para identificar anomalias e reconhecer fraudes. O setor de "IA para máquinas", projetado para chegar a US$ 330 bilhões, está focado na integração de plantas industriais e na interpretação dos vastos volumes de dados que essas máquinas produzem.

A seguir, uma lista dos segmentos esperados para ver um crescimento substancial no mercado de IA até 2028: "IA para humanos", "IA para software" e "IA para processos". De acordo com a análise, os especialistas preveem um aumento de três vezes na participação de mercado para cada um desses setores.

Leia também: