A expansão das vendas da Siemens mostra sinais de declínio.

Siemens não está expandindo tanto quanto esperado no ano financeiro atual, principalmente devido a um setor de automação em dificuldades. De acordo com o CFO Ralf Thomas, o padrão de crescimento das vendas agora provavelmente está se dirigindo para uma aumento de 3%, em vez dos iniciais 4%.

Em agosto, a Siemens havia previsto que o crescimento ficaria dentro da borda inferior de sua faixa projetada de 4-8% para o ano fiscal 2023/24 (que termina em setembro). No entanto, eles ainda são esperados para atingir suas previsões de lucro de 10,40 a 11,00 euros por ação. Como Thomas disse ao jornal, "A capacidade de lucro está firmemente no nível que anunciamos."

Os investidores podem esperar um aumento do dividendos, como garantido pelo CFO. Ele afirmou, "Vamos manter nossa política de dividendos progressivos, então o pagamento provavelmente aumentará." Para o ano fiscal 2022/23, a Siemens distribuiu 4,70 euros por ação em dividendos.

A Siemens deve perder sua previsão de vendas, principalmente devido à sua divisão de Indústrias Digitais de longa data. A receita no setor de automação e software é esperada para diminuir em torno de 8%, o que pode até aumentar. O negócio da Siemens na automação de fábricas da China e as exportações de países como Alemanha e Itália estão enfrentando adversidades.

De acordo com Thomas, "A divisão de automação está realmente lutando para atingir seus objetivos. A primeira metade do próximo ano fiscal continuará sendo um desafio significativo." Pode levar até fevereiro de 2025 para que os níveis de estoque na China voltem ao normal.

