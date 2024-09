A expansão das exportações dos EUA desacelerou em Julho

Em julho, a expansão das exportações dos EUA desacelerou. As exportações aumentaram 0.5% em relação ao mês anterior, de acordo com um relatório do Departamento do Comércio lançado nesta quarta-feira em D.C. Em junho, havia sido observado um aumento de 1.7%.

Por outro lado, as importações aumentaram a uma taxa muito mais rápida, de 2.1%, em comparação com o aumento de 0.6% no mês anterior. Muitas empresas podem ter aumentado suas compras devido às preocupações com as tarifas propostas sobre produtos chineses, como veículos elétricos, baterias e equipamentos solares.

Como resultado, o déficit comercial persistente dos EUA aumentou. As importações ultrapassaram as exportações em $78,8 bilhões em julho, um aumento de 7,9% em relação ao mês anterior.

O crescimento econômico da maior economia do mundo foi algo prejudicado pelo comércio nos últimos dois trimestres. No entanto, houve um aumento de 3,0% em relação ao ano anterior no período da primavera. Os economistas esperam uma queda para 2,7% no trimestre atual, que está chegando ao fim.

A taxa de expansão das exportações em julho, de 0,5%, representa uma queda na taxa de crescimento em comparação com o aumento de 1,7% em junho. Apesar do aumento das exportações, o déficit comercial dos EUA continuou a aumentar, com as importações ultrapassando as exportações em uma proporção maior em julho do que em junho.

