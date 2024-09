Tabela de Conteúdos

Podemos testemunhar um inverno excepcionalmente frio devido à "La Niña"?

"El Niño" e "La Niña": O que são eles?"

Qual é o alcance dos impactos climáticos globais de "El Niño" ou "La Niña"?

Quais são os potenciais benefícios de "La Niña"?

Quais são os efeitos desses fenômenos climáticos na economia mundial?

- A existência potencial de um inverno precoce pode ser iminente devido à La Niña.

Enquanto a Organização Meteorológica Mundial (OMM) espera uma resfriamento global como resultado do fenômeno meteorológico conhecido como "La Niña" (que significa "a menina" em espanhol) nos próximos meses, as temperaturas têm diminuído principalmente no hemisfério oposto - especificamente, na parte oriental do Oceano Pacífico perto da América do Sul. Recentemente, a OMM anunciou que o Pacífico oriental esfriou ligeiramente na superfície durante o verão e pode entrar em uma fase de "La Niña" no outono. Em anos de "La Niña", as temperaturas globais geralmente tendem a cair.

No entanto, a OMM esclarece que todos os outros oceanos permanecem mais quentes do que o normal na superfície neste momento, então não há expectativa de temperaturas excepcionalmente baixas nos continentes, exceto em regiões como o Pacífico oriental ou a costa sudoeste da América do Norte. Também não está claro quanto o resfriamento a Alemanha vai experimentar: a Europa não é tão influenciada por "La Niña" quanto outras massas de terra, e o aquecimento global parece ter enfraquecido a "menina" nos últimos anos.

Os dois fenômenos climáticos, "El Niño" (que significa "o menino" ou "o menino Jesus", já que o evento ocorre em torno do Natal) e seu oposto "La Niña", desestabilizam a circulação do ar e da água no Pacífico tropical. Esses dois extremos são às vezes chamados de "balanço de pressão do ar" ou "flutuação climática". Tanto o "menino Jesus" quanto a "menina" levam a desvios do estado normal do Oceano Pacífico.

Em circunstâncias normais, os ventos alísios sopram consistentemente do nordeste para o sudoeste ao redor do equador e empurram a água quente da superfície para oeste em direção à Ásia - aproximadamente do Peru à Indonésia. Na Ásia, grande parte da água quente evapora e causa chuva pesada e umidade. Ao mesmo tempo, a "falta" de água do mar na América do Sul causa a água fria e rica em nutrientes das profundezas a subir, beneficiando as populações de peixes e a indústria de pesca de sardinhas no Peru.

Durante os anos de "El Niño", o sistema climático do Pacífico perde seu ritmo natural devido às flutuações da pressão do ar por vários meses. Os ventos alísios do leste enfraquecem, e a água quente "estagnando" na Ásia flui de volta para o Peru, causando chuva e enchentes na América do Sul. Enquanto isso, a Ásia experimenta seca. Da mesma forma, durante um evento de "La Niña", os ventos alísios sopram mais fortes do leste para o oeste. Eles empurram a água fria para a superfície na América do Sul e a água quente em direção à Ásia, muitas vezes levando a ainda mais tempestades tropicais na Ásia, mas também frio e seca na América do Sul. No geral, o Pacífico esfria durante um ano de "La Niña", resfriando assim o sistema climático global.

"El Niño" e "La Niña" têm os maiores impactos ao redor do Pacífico tropical, mas são entre os maiores e mais poderosos mecanismos climáticos do planeta. Seus efeitos podem ser detectados a milhares de quilômetros de distância. Os especialistas acreditam que as enchentes devastadoras em 2023 no Chifre da África foram impulsionadas pelo "El Niño". Por outro lado, a "La Niña" desvia a "corrente de jato" polar para o norte, uma faixa de vento forte de alta altitude que varre o Canadá, os EUA e a Europa do Norte, separando as regiões em zonas de clima frio e quente. Em um ano de "La Niña", por exemplo, o gradiente de temperatura na América do Norte se torna mais acentuado; as temperaturas caem ainda mais no Canadá e no norte dos Estados Unidos, enquanto permanecem mais quentes no sul. A temporada de furacões sobre o Atlântico é frequentemente particularmente ativa durante um ano de "La Niña".

Desde o verão de 2023, o mundo vem experimentando uma onda de calor recorde - uma combinação de mudança climática e uma estação de "El Niño" excepcionalmente forte criou temperaturas anormalmente altas no mar, alimentando a pior seca em décadas na Amazônia. Muitos cientistas, agricultores e ambientalistas em todo o mundo agora esperam algum resfriamento e mais chuva através da "La Niña". No entanto, os detalhes são incertos, e não está claro quais regiões acabarão se beneficiando no final. Por exemplo, espera-se que chova mais na Austrália ou na África do Sul, mas eventos climáticos extremos são prováveis em muitas regiões. "La Niña" e "El Niño" têm sido historicamente tanto positivos quanto negativos: os agricultores têm ansiado pela chuva, apenas para ver seus campos inundados e destruídos.

No Peru, as pessoas tendem a ansiosamente esperar pelo refrescante período da "La Niña", e em 2023, ele provou ser ainda mais valioso com uma queda de 21% na produção de manga em comparação ao ano anterior. Isso porque as árvores de manga só florescem em condições frias e secas, mas o calor úmido do "El Niño" impediu que produzissem muitas flores no ano passado. Além disso, na indústria de pesca de sardinha e anchova ao longo da costa peruana, os pescadores esperam que a "La Niña" traga ventos leste ao longo da costa do Pacífico, empurrando a água rica em nutrientes. Essa abundância de nutrientes permite que o plâncton floresça, o que, por sua vez, atrai cardumes de peixes e proporciona uma fonte de alimento abundante para os pescadores. Infelizmente, o "El Niño" trouxe uma corrente quase parada, causando uma escassez de nutrientes, o que culminou na morte do plâncton e dos peixes. Consequentemente, os anos de "La Niña" são benéficos para os pescadores na América do Sul, já que suas fábricas de farinha de peixe são essenciais para a subsistência dos criadores de aves e peixes na Europa e na China, com a farinha de sardinha sendo um componente crucial em muitos rações para animais.

