Saxônia ocupa a primeira posição no Ranking da Educação pela 19ª vez consecutiva. Este estado federal alemão se orgulha do melhor sistema educacional, segundo o grupo Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, apoiado por empregadores. Baviera fica em segundo lugar, com Hamburgo e Turíngia logo atrás.

No outro extremo, Bremen e Hamburgo estão entre os piores. Uma melhoria notável foi observada em Berlim, que subiu da 15ª para a 12ª posição.

A análise comparativa avalia os sistemas educacionais dos estados federais com base em 98 indicadores específicos. A avaliação é baseada principalmente em uma perspectiva educacional-econômica, avaliando como esses sistemas combatem a pobreza educacional, fomentam a prosperidade, apoiam a mão de obra qualificada e impulsionam o crescimento. Também avalia a flexibilidade dos sistemas educacionais e o grau de oportunidades educacionais iguais.

Saxônia se destaca em aspectos como infraestrutura de apoio, qualidade das escolas, pobreza educacional e orientação para a pesquisa. Thorsten Alsleben, CEO da Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, elogiou a estratégia vencedora da Saxônia: "Parabéns à Saxônia, cujo excepcional política educacional volta a garantir a primeira posição."

Críticos frequentemente questionam o federalismo na política educacional, mas a competição entre os estados tem suas vantagens. Alsleben explicou: "Ela destaca quais políticas dão resultados positivos e quais não funcionam."

O ministro da Educação, Christian Piwarz, comemorou a renovação do primeiro lugar da Saxônia. Ele reconheceu: "Este resultado é um tributo a todosThose dedicated to the well-being of the Saxon education system." Agora, ele enfatizou, a atenção deve se voltar para o planejamento do futuro, com o aumento do suprimento de professores se tornando a principal prioridade.

Esta é a 21ª edição do Ranking da Educação. Os resultados detalhados para cada estado federal, bem como insights detalhados, serão revelados na terça-feira.

Em termos de tendências nacionais, a última década viu melhorias significativas na internacionalização, infraestrutura de apoio e condições de cuidado, segundo o diretor de estudos e economista educacional Axel Plünnecke do Instituto da Economia Alemã (IW). No entanto, Plünnecke observou que os desafios relacionados à integração, qualidade das escolas e pobreza educacional aumentaram significativamente.

