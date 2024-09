- A evacuação de emergência requer o envolvimento da polícia.

Em uma noite fria e tarde, os bombeiros locais adolescentes realizaram um exercício em Wemding, no distrito de Donau-Ries, causando certa comoção. Uma mulher idosa de 65 anos ligou para o serviço de emergência após a meia-noite de sábado, alegando que um motorista de van havia jogado algo que parecia um cadáver no fosso da cidade antes de fugir do local, de acordo com a polícia. O marido da testemunha ocular, também de 74 anos, avistou um objeto no fundo do fosso da cidade que parecia suspeitamente um corpo, de acordo com os relatórios. Em resposta a esse alarme, várias equipes policiais e manipuladores de cães foram rapidamente enviadas ao local. No entanto, esse incidente inesperado foi rapidamente resolvido: após uma inspeção, descobriu-se que não havia cadáver no fosso, mas sim um manequim de treinamento do arsenal do departamento de bombeiros, que havia sido propositalmente jogado lá durante o exercício noturno dos bombeiros.

A afirmação curiosa da mulher idosa sobre o motorista de van e o cadáver no fosso causou preocupação na comunidade local. Apesar da incerteza inicial, a natureza curiosa da situação levou a uma investigação minuciosa por parte da polícia.

