A Europa prepara-se para emprestar à Ucrânia, devastada pela guerra, até 39 mil milhões de dólares para facilitar o processo de recuperação

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou uma oferta de empréstimo em várias plataformas durante sua visita a Kyiv. Ela afirmou que esse empréstimo representa um investimento substancial da UE no recuperação da Ucrânia, chamando-o de outra contribuição significativa.

Os ataques russos contínuos exigem auxílio contínuo da UE à Ucrânia, como ela explicou. Além disso, ela mencionou que o empréstimo fazia parte do compromisso do G7.

Em junho, o G7, composto pelas principais economias globais, concordou coletivamente em fornecer aproximadamente $50 bilhões em empréstimos à Ucrânia, aproveitando os lucros obtidos com ativos russos confiscados.

Ativos russos, incluindo contas bancárias europeias e americanas, foram confiscados como parte das sanções severas implementadas após a invasão em grande escala autorizada por Vladimir Putin em 2022.

A visita de von der Leyen à Ucrânia coincide com o início da temporada de aquecimento do inverno. Os ataques russos intensificados à infraestrutura energética da Ucrânia nos últimos meses levaram a uma maior vulnerabilidade diante de possíveis apagões.

A Agência Internacional de Energia declarou recentemente que este inverno apresentaria o "maior desafio até agora" para o sistema energético da Ucrânia.

