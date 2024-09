A Europa Central enfrenta o perigo iminente de precipitações significativas.

Este fim de semana traz preocupação significativa às autoridades na Áustria e na República Checa devido às previsões de chuva intensa. A Áustria já emitiu um alerta de viagem, enquanto os residentes checos são aconselhados a se preparar para possíveis evacuações.

A semana à frente será caracterizada por chuva intensa, principalmente no sudeste da Alemanha. A baixa de Gênova, nomeada "Anett", está reunindo água do Adriático e é esperada para liberar uma quantidade substancial sobre os Alpes Orientais, especialmente na República Checa. A chuva não é esperada para diminuir até o início da próxima semana, deixando austríacos e checos para enfrentar as condições climáticas adversas que se aproximam.

Na Áustria e na República Checa, a maior chuva ocorrerá provavelmente entre sexta-feira e segunda-feira à noite, com os Montes Karwendel e a região de Berchtesgaden recebendo 100 a 200 litros de chuva por metro quadrado. Em contraste, a Saxônia, especificamente os Montes Metálicos, receberá 50 a 100 litros. A chuva pode cessar temporariamente no domingo, mas as quantidades ainda provavelmente levarão a inundações locais e potenciais deslizamentos de terra.

Austríacos e Checos se Preparam para uma Catástrofe de Chuva

A situação é particularmente precária para as regiões que se estendem do leste da Áustria à República Checa e ao sul da Polônia. Para essas regiões, as previsões preveem de 250 a 350 litros de chuva nos próximos três dias. A Baixa Áustria é altamente suscetível a essa enxurrada, com St. Pölten tendo o potencial de receber até 430 litros de chuva de sexta-feira a segunda-feira à noite. Para colocar isso em perspectiva, a chuva anual típica de Berlim é de 581 litros.

O Rio Danúbio experimentará chuva intensa por um período de três dias. Apesar do Danúbio atualmente fluir através da Alemanha com um nível baixo de água, as quantidades de chuva previstas são projetadas para desencadear uma situação de inundação extraordinária.

Felizmente para a Áustria, as baixas temperaturas que acompanham a chuva ajudarão seu caso. A linha de neve desceu abaixo de 1000 metros em algumas áreas, com até 50 a 60 centímetros de neve fresca nas montanhas acima de 2000 metros, como os Alpes de Zillertal. Isso ajudará os rios, já que a água permanecerá como neve nas montanhas.

Infelizmente, os checos não têm essa vantagem. A chuva pesada prevista por certos modelos totalizará até 470 litros, tudo isso cairá como chuva. A água se acumulará principalmente no Elba e será transportada para a Alemanha. As autoridades checas alertaram os residentes que vivem em potenciais zonas de inundação para prepararem seus kits de evacuação e esvaziarem seus porões. Muitos açudes já liberaram água para criar capacidades adicionais, e o ministro do Meio Ambiente da República Checa, Petr Hladik, comparou a situação às inundações do Oder em 1997 e do Elba em 2002.

Autoridades Alemãs Advertem sobre Desligamentos de Energia

A Áustria emitiu um alerta de viagem de sua empresa ferroviária federal, e o serviço de trem entre Bad Hofgastein e Bad Gastein na região de Salzburgo foi suspenso devido à neve pesada de quinta-feira a sexta-feira. Muitas estradas na Áustria foram bloqueadas devido a árvores caídas ou veículos presos, com outras, como a Autoestrada Alpina Grossglockner, fechadas temporariamente apenas por motivos de segurança.

Além disso, a utilização de correntes de neve é obrigatória em áreas específicas, tornando as condições de viagem perigosas para turistas em áreas montanhosas mais altas. Uma tempestade de neve nos Dolomitas reivindicou a vida de uma mulher canadense. Na Croácia, os serviços de socorro esperam chuva pesada, ventos poderosos e potenciais inundações repentinas. Como resultado, um alerta de tempo de nível dois foi implementado.

As autoridades polonesas recomendaram aos cidadãos que se preparem para potenciais inundações devido à chuva persistente. Eles aconselharam os residentes próximos aos rios no térreo a se prepararem para inundações e que garagens sejam esvaziadas e carros levados para um local seguro. Também se espera que haja interrupções no suprimento de água potável e energia elétrica.

Em Dresden, corre-se contra o tempo. Os escombros da ponte Carol caída permanecem no Elba, e o nível de alarme 1 será alcançado no domingo - o mais baixo de quatro níveis de alerta. Até quarta-feira, pode-se atingir o nível 3. O nível da água do Elba pode alcançar seis a sete metros, enquanto seu nível normal é de dois metros.

Diante das previsões de chuva intensa, a República Checa corre o risco de inundações significativas, especialmente nas regiões próximas ao Rio Elba. A chuva esperada de até 470 litros em três dias pode levar a inundações semelhantes às do Rio Oder em 1997 e do Rio Elba em 2002.

Como resultado da chuva intensa, muitos açudes na República Checa já liberaram água para criar capacidades adicionais, e os residentes que vivem em potenciais zonas de inundação foram aconselhados a preparar seus kits de evacuação e esvaziar seus porões.

