- A estrutura se dissolve, os bombeiros antecipam turbulência no trânsito

Devido ao colapso parcial da ponte Carol em Dresden, uma importante via de transporte da cidade deixou de estar disponível. Embora rotas alternativas tenham sido estabelecidas, um representante do corpo de bombeiros aconselha os motoristas a se prepararem para o caos no trânsito. A ponte deteriorada é considerada instantaneamente instável e provável que desabe, levando ao seu fechamento, assim como das ruas e passagens próximas. A navegação por meio de embarcações também é proibida. Felizmente, não foram registradas vítimas durante o incidente, que ocorreu nas primeiras horas do dia.

Apesar da implementação de rotas alternativas, os motoristas devem se preparar para o caos no trânsito devido ao aumento do congestionamento. O fechamento parcial da rede de transporte e das ruas próximas contribuiu para o caos nas ruas da cidade.

