A estrela do ténis Nick Kyrgios teve "dificuldade" em concentrar-se no jogo, no meio de alegações de agressão

O australiano, que derrotou o chileno Cristian Garín em sets directos para chegar às meias-finais, foi intimado a comparecer em tribunal no próximo mês em Camberra, depois de alegadamente ter agredido a sua ex-namorada no final do ano passado, de acordo com a imprensa australiana.

Quando questionado sobre o incidente após a sua última vitória, Kyrgios disse que tinha sido aconselhado a não falar abertamente sobre o caso, mas que estava ansioso por contar a sua versão da história.

"Obviamente, tenho muitos pensamentos, muitas coisas que quero dizer, o meu lado sobre o assunto", disse aos jornalistas.

"Obviamente, fui aconselhado pelos meus advogados a não poder dizer nada nesta altura.

"Compreendo que toda a gente queira fazer perguntas sobre o assunto e tudo isso, mas não posso dizer muito sobre isso neste momento."

Depois da sua teatralidade no início do torneio - que resultou numa multa e levou Stefanos Tsitsipas a dizer que o australiano tinha um "lado mau" no seu carácter - o jogo dos quartos de final de Kyrgios foi mais moderado e o jogador de 27 anos confiou na sua habilidade e mentalidade para chegar à sua primeira semifinal de Grand Slam.

As notícias sobre a convocação do tribunal surgiram um dia antes de ele entrar no campo de relva e, depois de dizer que não o tinha afetado realmente, Kyrgios disse que tinha sido difícil.

"Não me afectou de todo, para ser sincero", disse. "Obviamente, ao vê-lo - sou apenas humano.

"Obviamente, li sobre o assunto e, obviamente, toda a gente estava a fazer perguntas. Foi difícil. Foi difícil concentrar-me apenas na missão que tinha em mãos.

"Hoje eram os quartos de final de Wimbledon. Sei que, no fundo, era para isso que estava preparado. Não afectou de todo a minha preparação.

"Sei que me mantive fiel a mim próprio e dei o meu melhor hoje."

O advogado Jason Moffett, que supostamente representa Kyrgios, disse ao The Canberra Times, que primeiro relatou a notícia, que ele havia sido informado sobre a intimação judicial, que era "no contexto de um relacionamento doméstico".

"A natureza da alegação é séria, e o Sr. Kyrgios leva a alegação muito a sério", disse Moffett ao The Canberra Times.

"Dado que o assunto está perante o tribunal ... ele não tem um comentário nesta fase, mas na plenitude do tempo, vamos emitir um comunicado de imprensa", acrescentou Moffett.

A representação legal de Kyrgios esclareceu, através de um comunicado enviado à CNN, que Kyrgios tinha sido oficialmente acusado: "Neste momento, as alegações não são consideradas como factos pelo Tribunal e o Sr. Kyrgios não é considerado acusado de um delito até à sua primeira comparência.

"Até que o Tribunal aceite formalmente que a Acusação irá proceder a uma acusação e que a acusação perante o Tribunal será aplicada à pessoa convocada para comparecer, pode ser enganador para o público descrever a Convocatória de qualquer outra forma que não seja uma direção formal para comparecer para enfrentar alegações, cuja natureza precisa não é certa neste momento nem confirmada pela Acusação ou pelo Sr. Kyrgios".

Kyrgios vai defrontar Rafael Nadal nas meias-finais de Wimbledon, na sexta-feira.

Amy Woodyat e Matt Foster, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com