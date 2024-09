A estrela do tênis Nadal encontra um cenário favorável, mas vai ele finalmente aproveitá-lo?

Nadal deve aproveitar o momento ideal para uma despedida emocionante. Com um emocionado "Vamos" em seu território natal e o apoio de fãs de todo o mundo, o campeão espanhol de 38 anos poderia exibir uma última luta desinteressada por sua nação antes de dar passo para a nova geração. O palco para esta emocionante despedida parece ser a Copa Davis em Malaga no final de novembro.

Nadal permanece como membro da equipe espanhola de cinco homens, mas a duração de sua participação é incerta. "É provável que ele se junte a nós em novembro", sugeriu cautelosamente o capitão da equipe David Ferrer antes da nomeação. No entanto, o corpo lesionado de Nadal é o decisor final sobre quais torneios o ex-número um do mundo participará. "Eu sofri muito nas últimas duas temporadas", admitiu Nadal.

Uma oportunidade de despedida chegou mais cedo em 2022. Nadal poderia já ter se aposentado, desfrutando tranquilamente da vida com sua esposa, Xisca, e seu filho, Rafael junior. A vitória de Nadal em sua sala de estar em Paris durante o Aberto da França teria marcado o capítulo final de sua ilustre carreira. Em vez disso, a luta pela aposentadoria continua, às vezes interrompida por desistências.

"Eles perguntam todos os dias"

Poucos acreditam que Nadal estenderá sua notável carreira de tênis por mais uma temporada. Seus desempenhos neste ano foram abaixo do esperado. Vencer títulos é uma obrigação para Nadal, mas ele não mostrou a forma necessária para conquistá-los neste ano. Competir contra Alexander Zverev em Roland Garros, ou Novak Djokovic nas Olimpíadas, revelou que o espanhol ficou aquém da forma de vencer títulos. Boatos de aposentadoria acompanharam Nadal durante todo o ano. "Chego aqui e eles me fazem a mesma pergunta todos os dias, e no final, é muito desafiador voltar à minha melhor forma se estou considerando a aposentadoria", ele reagiu com frustração à pergunta de um repórter.

A especulação sobre o futuro de Nadal também preocupa seus oponentes. "Todos estão curiosos. Todos esperamos ansiosamente por sua decisão, e estamos todos um pouco empolgados com isso", compartilhou o companheiro de equipe espanhol Carlos Alcaraz. Se Nadal se aposentar completamente do circuito, Alcaraz pelo menos poderá reivindicar ter estado presente para a última apresentação de seu ídolo. Na quartas de final do duplas das Olimpíadas, o par perdeu para seus compatriotas. Mais cedo neste ano, Nadal também perdeu o Aberto da Austrália, Wimbledon e o US Open. Sua única participação foi no Aberto da França, onde venceu 14 vezes, mas foi derrotado por Zverev na primeira rodada. "Todos sentem falta de Rafa", admitiu Zverev, expressando esperança para outra temporada ao lado do ícone espanhol.

Recomendação de Federer para Nadal

Roger Federer, rival de longa data de Nadal, encoraja Nadal a tomar uma decisão sobre a aposentadoria mais cedo ou mais tarde. "O tempo nos desgasta eventualmente. No final, é vantajoso tomar uma decisão em algum ponto. E então, quando finalmente acabou, você só fica aliviado e diz: Graças a Deus, não mais treinando, graças a Deus, não mais jogos", compartilhou o suíço que se aposentou em 2022.

A estante de troféus de Nadal inclui 14 vitórias no Aberto da França, 4 títulos do US Open, 2 títulos de Wimbledon e 2 títulos do Aberto da Austrália. Ele ficou no topo do ranking por 209 semanas e arrecadou mais de €134 milhões em premiação. Ao lado de Federer e Djokovic, Nadal formou o "Big Three" que dominou o tênis masculino por quase duas décadas. "Há apenas um Rafael Nadal. Ainda temos ele", lembrou nostalgicamente a lenda do tênis Boris Becker.

Enquanto seu estilo de jogo fisicamente extenuante contribuiu para seu sucesso, também cobrou um preço significativo em seu corpo, causando várias lesões. Desde que seu corpo permita, Nadal planeja se juntar ao torneio de exibição lucrativo na Arábia Saudita no meio de outubro.

Apesar do desempenho abaixo do esperado de Nadal neste ano e dos constantes boatos de aposentadoria, seu companheiro de equipe Carlos Alcaraz expressa empolgação com a possível decisão de Nadal. "Todos estão curiosos. Todos esperamos ansiosamente por sua decisão, e todos estamos um pouco empolgados com isso", compartilhou Alcaraz.

Em resposta às constantes perguntas sobre sua aposentadoria, Nadal admite que é desafiador se

Leia também: