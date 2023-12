A estrela de "Tiger King" é acusada de tráfico de animais selvagens e branqueamento de capitais

As autoridades alegam que Antle e o seu empregado "branquearam mais de 500 000 dólares em dinheiro que acreditavam ser o produto de uma operação de contrabando de imigrantes ilegais através da fronteira mexicana para os Estados Unidos", de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito da Carolina do Sul.

A acusação, recebida a 28 de junho, afirma que Antle e um empregado "obtiveram ou tentaram obter recibos em numerário, independentemente da sua origem, e utilizaram esse dinheiro para diversos fins, incluindo a compra de animais e outros fins relacionados com o Myrtle Beach Safari".

A queixa alega que Antle disse ao informador que iria "ocultar a transação e movimentar o dinheiro através do Myrtle Beach Safari, inflacionando o número de turistas".

Antle alegadamente violou a lei federal ao traficar ilegalmente animais selvagens e falsificou registos de animais selvagens, incluindo lémures, um chimpanzé e chitas, que estão listados como em perigo ou ameaçados ao abrigo da Lei das Espécies Ameaçadas, de acordo com a acusação.

A CNN contactou os advogados de Antle para obter comentários.

Pode ser condenado a até 20 anos de prisão federal por branqueamento de capitais e a até cinco anos por tráfico de animais selvagens. Um juiz magistrado federal concedeu uma fiança federal a Antle.

Em outubro de 2020, Antle foi indiciado por acusações separadas de tráfico de vida selvagem após uma investigação do então procurador-geral da Virgínia, Mark Herring.

Antle disse à CNN na época: "Passei toda a minha vida profissional promovendo o bem-estar e a conservação de grandes felinos e outras espécies. Tenho uma profunda consideração e sentimentos pelos animais ao meu cuidado e nunca os magoaria ou maltrataria de forma alguma".

"Estou ansioso por poder responder a estas acusações e por poder limpar o meu bom nome", acrescentou.

De acordo com o gabinete do secretário do circuito do condado de Frederick, na Virgínia, Antle deverá ser julgado por um júri em outubro, no âmbito do processo de 2020.

Antle é proprietário de um jardim zoológico privado na Carolina do Sul chamado Myrtle Beach Safari, que foi apresentado em "Tiger King". Ele disse anteriormente que estava "muito desapontado" com seu retrato no documentário, informou a WPDE-TV, afiliada da CNN.

