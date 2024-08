A estrela da NHL Gaudreau e o seu irmão sofrem um acidente de viação envolvendo um veículo

Notícias impressionantes para o Columbus Blue Jackets e a NHL: Johnny Gaudreau, sete vezes All-Star, faleceu. A equipe de Ohio fez o anúncio. "O Columbus Blue Jackets está chocado e entristecido com essa tragédia inimaginável", expressou a declaração. Gaudreau morreu em um acidente, e seu irmão mais novo, Matthew, também perdeu a vida.

Johnny (31) e Matthew Gaudreau (29) estavam supostamente pedalando perto de sua cidade natal de Salem, Nova Jersey, quando foram atingidos por um carro na tarde de quinta-feira. O motorista de um Jeep é acusado de ter tentado ultrapassar um SUV pela direita depois que ele tinha cedido passagem para os Gaudreaus. O motorista é suspeito de estar sob o efeito de álcool. A investigação está em andamento.

"O amor contagiante de Johnny pelo jogo"

Gaudreau, carinhosamente conhecido como "Johnny Hockey", jogou onze anos na NHL, passando nove temporadas com os Calgary Flames e duas com os Blue Jackets. Os Flames selecionaram o jogador americano em 2011 na posição 104. "Esta perda dilacerante deixa-nos de luto. Johnny foi e sempre será um membro querido da família dos Flames e adorado em toda Calgary", escreveram os canadenses em suas redes sociais.

"Johnny não era apenas um jogador de hóquei fenomenal, mas principalmente um marido amoroso, pai, filho, irmão e amigo. Estendemos nossas mais sinceras condolências à sua esposa Meredith, seus filhos Noa e Johnny, seus pais, sua família e amigos pela perda repentina de Johnny e Matt", escreveram os Blue Jackets.

O Comissário da NHL, Gary Bettman, também compartilha do luto. "O amor contagiante de Johnny pelo jogo e suas habilidades impressionantes no gelo lhe renderam o apelido de 'Johnny Hockey', mas ele era muito mais do que apenas um jogador incrível de hóquei", disse o comissário em uma declaração oficial da liga. "Lamentamos ao lado de seus companheiros de equipe, os membros dos Blue Jackets e Flames, seus numerosos amigos do hóquei e fãs de todo o mundo, para quem ele criou momentos inesquecíveis no gelo e fora dele."

