A estrela da AFL Jamarra Ugle-Hagan recria o icónico gesto antirracismo depois de ter sido alvo de insultos racistas no jogo anterior

O jogador de 20 anos, que joga nos Western Bulldogs, levantou a camisola e apontou para a sua pele depois de marcar o seu primeiro golo contra os Brisbane Lions na quinta-feira.

O gesto reflecte o gesto do jogador indígena Nicky Winmar em 1993, que é visto como um marco na luta da AFL contra o racismo.

Em 1995, depois de a imagem icónica de Winmar ter gerado debate, a liga lançou uma campanha educativa, "Racismo: The Game is Up" (Racismo: o jogo acabou) e disse aos árbitros que começassem a denunciar abusos racistas, segundo o Museu Nacional da Austrália.

Um torcedor gritou um comentário racista para Ugle-Hagan durante um jogo contra o St Kilda no último sábado.

Ambas as equipas condenaram o incidente e disseram que estavam a trabalhar com o Departamento de Integridade da AFL para identificar os autores.

Na quinta-feira, Ugle-Hagan teve um dos melhores desempenhos da sua carreira, terminando a vitória contra os Brisbane Lions com cinco golos.

Foi cercado pelos seus colegas de equipa para festejar a tempo inteiro.

"Eu queria marcar posição, queria mostrar a minha presença", disse Ugle-Hagan, emocionado, em sua entrevista no campo após a partida de quinta-feira.

"Obviamente, o que aconteceu no último fim de semana foi um momento muito difícil.

"Por isso, fui até lá e mostrei que sou apenas um rapaz a tentar jogar futebol, tal como os outros rapazes indígenas."

Passaram quase três décadas desde que Winmar levantou a camisola e apontou para a sua pele depois de ter sofrido abusos racistas por parte dos adeptos da equipa adversária durante um jogo em 17 de abril de 1993.

Em declaração na sexta-feira, Winmar disse que estava "orgulhoso" de Ugle-Hagan por ter tomado uma posição e que era hora de "as novas gerações reforçarem a posição que eu tomei".

"Ainda estou aqui, ainda estou envolvido na questão, mas já passaram 30 anos, é como uma grande corrida de estafetas, é altura de passar o testemunho", disse Winmar.

"As coisas estão a melhorar, com uma maior sensibilização, e as crianças estão agora a ser educadas nas escolas sobre o racismo no desporto e na sociedade, o que é ótimo.

"Ainda há alguns que não conseguem controlar as suas atitudes negativas, mas tudo o que podemos fazer é continuar a apoiarmo-nos uns aos outros e a denunciá-lo."

A AFL divulgou uma declaração no domingo em apoio a Ugle-Hagan e condenou "o vilipêndio racial de qualquer pessoa da comunidade no futebol".

"O racismo é indesculpável e nunca é aceitável", acrescentou.

Fonte: edition.cnn.com