A estreia do revolucionário e ainda tradicional Audi Q5 na sua estréia mundial.

É sempre emocionante, até mesmo para veteranos da indústria, quando o capô de um veículo é levantado após sete anos de seu ciclo de vida - e desta vez é o novo Q5. A equipe de designers, desenvolvedores e representantes da mídia da Audi manteve os jornalistas na ponta de seus assentos ao levá-los a um estúdio com o SUV Q5 ainda coberto. Após algumas conversas, o véu finalmente foi removido.

No entanto, o que foi revelado não foi uma completa reformulação do Q5. Com um pouco de sorte, seu vizinho pode nem perceber se você receber seu SUV novinho em folha. Ou vai perceber? O moderno design dos faróis dá a ele uma aparência fresca, e os faróis traseiros, com faixas iluminadas ao longo da tampa do porta-malas, têm uma forte semelhança com o novo e-tron Q6. Você pode escolher entre oito diferentes gráficos de luz usando tecnologia OLED. Eles também podem emitir sinais de alerta (como um triângulo de perigo) para alertar o motorista atrás de potenciais perigos. Manter seu novo veículo em segredo pode ser mais difícil do que se esperava.

Revolução sob o capô

Mas sob o capô, fica muito mais emocionante. Assim como o recentemente revelado A5, o SUV de tamanho médio é baseado na "Plataforma Premium Combustão". Enquanto os motores a gasolina e a diesel têm um papel principal, eles não são a única opção. O Q5 começa com três motores a combustão, incluindo o sistema híbrido "MHEV-Plus" baseado em uma rede a bordo de 48 volts. Isso acrescenta 24 cavalos elétricos e 230 Newton metros ao opcional de dois litros a gasolina ou diesel (ambos de quatro cilindros) ou ao três litros V6 no SQ5. O motor elétrico tira energia de uma bateria de 1,7 kWh, permitindo que alguma da energia cinética de outra forma desperdiçada seja recuperada, resultando em significativos ganhos de eficiência.

Ambos os motores de dois litros produzem 204 cavalos de potência - a versão a gasolina está disponível com tração nas quatro rodas e nas rodas dianteiras, enquanto o diesel vem exclusivamente com quattro. Isso também se aplica à versão de topo de 367 cavalos de potência. Versões híbridas plug-in com uma faixa elétrica esperada de cerca de 100 quilômetros seguirão mais tarde. Todas as variantes transmitem potência através de uma transmissão de dupla embreagem de sete velocidades. Os valores de consumo de combustível estarão disponíveis após a homologação final.

Como o Q5 ainda não está disponível dinamicamente, há mais tempo para examinar o sistema de infoentretenimento. Não há grandes surpresas, já que os designers de interiores parecem ter criado um conceito único para toda a faixa de tamanho médio. No entanto, é atraente, com muito mais tela do que antes. O usuário logo percebe que os criativos já planejaram muitos elementos digitais em uma fase de desenvolvimento inicial, enquanto o antecessor tinha um painel de instrumentos clássico analógico com uma exibição eletrônica integrada mais tarde. Agora há uma grande tela curva com extremidades elegantemente arredondadas.

Para adicionar tensão arquitetural, a Audi optou por uma paisagem de exibição que não é uma peça sólida, em vez disso, oferece uma unidade de monitor secundário projetada especialmente à direita. Isso é uma opção extra, destinada ao passageiro para prevenir tédio em longas viagens. Ainda não está claro por que a Audi optou por omitir botões físicos, como aqueles no volante ou nos painéis da porta para ajustar as luzes ou os espelhos, em favor de controles sensíveis ao toque com má retroação tátil. Enquanto isso, a Volkswagen está tomando o caminho oposto para beneficiar os usuários.

Q5 prático

No entanto, o Q5 se destaca em termos de praticidade do usuário: seu interior oferece muito espaço em vários níveis. Com quase 4,72 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,82 metros (ambas as figuras em linha com seu antecessor), este SUV oferece generoso espaço para as pernas. Há também muito espaço de carga, com quase 1.500 litros de volume. Uma nova característica permite que o banco traseiro não só seja deslizado, mas também ajustado em inclinação. Diferente do anterior, a tampa de carga agora pode ser armazenada em um compartimento dedicado quando não estiver em uso.

Também é prático que o telefone da frente agora possa ser carregado convenientemente usando um pad de carregamento indutivo resfriado com saída de 15W. Como esperado, o Q5, ainda produzido no México, virá com vários sistemas de assistência, que serão discutidos em breve no ntv.de. O mesmo se aplica ao head-up display configurável e ao sistema de mídia extensivo. Também descobriremos o quão confortável é o SUV com a suspensão pneumática opcional.

Atualmente com um preço de 52.300 euros, o modelo de Ingolstadt não é uma opção acessível. Torcemos por versões básicas mais acessíveis. O lançamento no mercado está programado para o primeiro trimestre de 2025, exigindo alguma paciência. O lançamento tardio provavelmente é devido à agenda lotada da marca, já que eles estão renovando uma série de modelos após a outra.

