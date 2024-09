A estratégia fiscal que favorece os ricos, proposta pela coligação dos semáforos, ajuda-os notablemente.

Recente inflação tem causado tensão financeira para muitos alemães, levando o governo federal a procurar soluções potenciais. Um estudo sugere que alívio é viável, mas principalmente para altas rendas. As reformas tributárias propostas pelo governo, conforme apresentado pelo Ministro das Finanças Lindner, parecem favorecer mais significativamente indivíduos de alta renda, de acordo com um relatório do Câmara do Trabalho de Bremen obtido pela "Süddeutsche Zeitung" (SZ).

Por exemplo, até 2025, indivíduos solteiros com uma renda mensal bruta de 8.000 euros verão um alívio de 500 euros, enquanto casais com dois filhos que ganham o mesmo receberão 400 euros anualmente. Este alívio é substancialmente maior do que para rendimentos médios, cuja renda mensal bruta fica entre 2.000 e 5.000 euros.

Essas cálculos são baseados na Lei do Desenvolvimento Tributário, parte do plano de Lindner para aumentar os valores-chave da tributação de renda e o limite de isenção da sobretaxa de solidariedade devido à progressão fria. Críticos argumentam que essa abordagem desvantaja rendimentos médios com filhos, que são mais afetados pela alta inflação.

Um estudo do Instituto de Macroeconomia indica que casais com dois filhos ou pais solteiros com um filho e uma renda mensal líquida de cerca de 3.000 euros terão 260 a 320 euros menos de poder de compra em 2024 em comparação com 2021 antes do aumento dos preços. Em contraste, solteiros de alta renda e casais com dois filhos vêem seu poder de compra aumentar devido à progressão fria e contribuições de segurança social.

Auxílio Infantil em vez de Benefício Infantil

No entanto, a proposta de aumentar apenas o auxílio infantil em 2024 e não o benefício infantil também foi criticada. Sob esse plano, altas rendas elegíveis para o auxílio receberiam alívio de até 1.529 euros por criança. A presidente da DGB, Anja Piel, critica essa abordagem, sugerindo que o Ministro das Finanças Lindner está equivocadamente priorizando o apoio às famílias mais ricas em detrimento daquelas com menores rendas.

A Câmara do Trabalho de Bremen propõe um plano alternativo, sugerindo um aumento do benefício infantil para 275 euros e uma redução nas contribuições de segurança social em 0,8 ponto percentual em 2025, em vez de aumentar os valores-chave da tributação de renda e o limite de isenção da sobretaxa de solidariedade. Essa abordagem, eles argumentam, proporcionaria alívio de forma mais equitativa aos cidadãos.

