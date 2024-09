A estrada italiana chega ao seu centenário.

É um equívoco comum que sempre se ouve: Hitler inventou as autoestradas. Engano outra vez. A Itália teve a primeira autoestrada operacional do mundo, muito antes da ascensão dos nazistas. E agora são cem anos.

Você conhece a rotina nas cancelações de pedágios estrangeiros. Você está a poucos milímetros da marca do leitor, seu cartão alemão não funciona e o motorista atrás começa a buzinar.

Imagine a beleza da época, nas lagoas italianas, há um século. Com um carro, você era quase o solitário. Os pagamentos não eram automáticos, eram feitos em dinheiro na área de descanso e um guarda uniformado e cortês acenava na cancela.

Exatamente há um século, em 21 de setembro de 1924, a primeira autoestrada do mundo foi inaugurada aqui, entre Milão e Varese, a 50 quilômetros ao norte. Ou melhor, a primeira autostrada. O mito de que Adolf Hitler inventou as autoestradas é apenas uma bobagem, nos termos de hoje - informação falsa, do tipo antigo.

O fato é que a ideia veio do empresário Piero Puricelli, o homem por trás do lendário circuito de Monza, mais tarde ennobrecido como conde. Ele fundou uma empresa chamada Società Anonima Autostrade em 1921, espécie de versão italiana da Autobahn GmbH. O conceito: uma estrada de pedágio apenas para tráfego rápido, livre de obstáculos como cruzamentos, carroças, carruagens, bicicletas ou pedestres. Isso era um conceito muito futurista na época. Com pouco mais de 57.000 carros nas estradas italianas, essa espécie de empreendimento ambicioso era ousado.

Na época, a maioria das pessoas não estava interessada em se deslocar. Eles preferiam ficar aconchegados em seus ambientes familiares. Aqueles que tinham que viajar longas distâncias pegavam o trem. Nas estradas rurais, muitas vezes não pavimentadas, as carroças puxadas a cavalo eram o meio de transporte mais comum. A primeira seção do que mais tarde se tornou a Autostrada dei Laghi (Autoestrada dos Lagos), mais tarde a A8, foi uma aventura ousada.

A primeira viagem foi feita pelo então rei Vittorio Emanuele III em um veículo Lancia. Ele também cortou a fita, com seis soldados de guarda. O jornal romano "La Tribuna" apreciou: "Uma viagem muito agradável no concreto tão liso quanto um piso de parquete. Sem aquelas irritantes rachaduras, ciclistas ou qualquer coisa que pudesse levá-lo diretamente para a vida após a morte..." Até a Alemanha relatou, mas não sobre uma autoestrada, e sim sobre uma "somente estrada de carro".

Inicialmente, os italianos estimaram um tráfego diário de 1.000 carros na rota. Mas raramente havia mais do que algumas dezenas - possivelmente devido ao fechamento noturno da autostrada. A próxima seção foi inaugurada em 1925, estendendo-se até Como do mesmo nome. Hoje, é a muito percorrida A9 pelos turistas.

Aliás, naquela época, Hitler estava preso na Baviera, cumprindo uma pena de cinco anos por uma tentativa de golpe em novembro de 1923. Ele não subiria ao poder até 1933, quando propôs um programa para a construção de "estradas do Führer" de quatro pistas pela Alemanha. Os planos eram dos anos 20, embora não mencionados. A primeira seção de uma "estrada sem cruzamentos" também foi inaugurada já em agosto de 1932, entre Colônia e Bonn, a atual A555.

Havia uma certa rivalidade entre os fascistas de Berlim e Roma na época. O ditador italiano Benito Mussolini, no poder desde 1922, gabou-se na inauguração de Milão-Varese: "As autoestradas são uma grande conquista italiana e um sinal muito concreto de nossa engenharia - não indigna dos filhos da antiga Roma." No entanto, o historiador cultural Conrad Kunze ("A Alemanha como uma autoestrada") vê isso de forma diferente hoje. Em sua opinião, Mussolini estava muito atrás de Hitler em termos de fundos e propaganda. "Onde eles eram iguais era na tentativa de monumentalizar a estrada como uma grande obra histórica", disse o cientista de Berlim. "A versão alemã foi muito maior, mais cara, mais mortal, mais rápida e mais famosa - como tudo no Terceiro Reich era várias vezes maior do que na Itália."

Para registro, também há especialistas que consideram a autoestrada ainda mais antiga. Em Nova York, havia o Long Island Motor Parkway em 1908, quase exclusivamente usado como pista de corrida - um luxo caro para ricos dândis. Em Berlim, a Avus (Estrada de Tráfego e Prática de Automóveis) foi inaugurada em 1921, um luxo para os ricos. Ambos compartilhavam pouco com a autoestrada de hoje - uma estrada pública para tráfego motorizado, projetada para ir rapidamente de A a B.

Acima de tudo, a ideia de construir uma rede extensiva de autoestradas já estava presente na Itália na época. A primeira autostrada foi cara, mas, no geral, os preços eram significativamente menores: entre 9 e 60 liras, dependendo do tamanho do veículo. Hoje, a passagem única para carros é uniformemente de 3,80 euros. Mas nesse dia especial, a passagem é gratuita. Para comemorar a ocasião, carros de um século atrás irão para a estrada.

