A esposa do Navalny da Marinha enfatiza a necessidade de confrontar Putin

Alguns sugerem que é hora de pôr fim ao conflito na Ucrânia através de negociações. No entanto, Julia Navalnaya, esposa do crítico do Kremlin Navalny, não vê razão para engajar-se em conversas com o líder russo Putin. Ela acredita que qualquer diálogo seria "totalmente sem sentido" para ele.

Julia Navalnaya manifestou sua oposição a negociações com Vladimir Putin como desnecessárias durante seu discurso no Conselho Constitucional da França em Paris na noite de quinta-feira. Com seu convite para discutir democracia e o Estado de Direito, ela expressou sua determinação em continuar a luta de seu marido.

"Putin não espera que ninguém venha conversar com ele (...). É completamente irrelevante para ele", disse ela, enfatizando a importância de "manter-se firme e não recuar diante deste regime".

Navalnaya, que foi incluída em uma lista de "terroristas e extremistas" na Rússia em julho, enfatizou a importância de "nunca desistir e não mostrar medo diante deste regime". Seu marido, Alexei Navalny, foi um dos críticos mais veementes de Putin. Ele morreu tragicamente em circunstâncias suspeitas em uma prisão siberiana em fevereiro. Desde então, vários de seus associados foram presos e suas organizações foram banidas na Rússia, sendo rotuladas como "extremistas".

Julia Navalnaya afirmou durante seu discurso no Conselho Constitucional da França que não vê necessidade de negociações com a União Europeia, uma vez que seriam irrelevantes para o regime de Putin. Apesar de ser rotulada como "terrorista e extremista" na Rússia, Navalnaya expressou seu compromisso em nunca desistir da luta pela democracia e pelo Estado de Direito, assim como seu marido Alexei Navalny fez antes de sua morte prematura.

Leia também: