A ESPN mantém-se em silêncio após o ataque feio de Aaron Rodgers a Jimmy Kimmel

O radialista desportivo desencadeou uma torrente de reacções na terça-feira, quando permitiu que Aaron Rodgers, o quarterback dos New York Jets, curioso por conspirações e lesionado, sugerisse sem fundamento, durante o seu programa, que Jimmy Kimmel poderia ser citado em documentos que identificam os associados de Jeffrey Epstein.

Kimmel, indiscutivelmente uma das estrelas mais brilhantes do universo Disney, respondeu à afirmação feita no canal irmão da ABC, dizendo que as "palavras imprudentes" colocavam a sua família "em perigo" e que, se ele continuasse, os dois iriam "debater os factos em tribunal".

McAfee, por seu lado, apresentou um pedido de desculpas na quarta-feira. A personalidade desportiva, que confessou a Andrew Marchand, do New York Post, que paga a Rodgers sete dígitos para aparecer no seu programa, disse ao seu público que o seu programa é suposto ser "edificante, feliz, divertido" e que não "gosta do facto de estarmos associados a qualquer coisa negativa".

"Algumas coisas, obviamente, as pessoas ficam muito irritadas, especialmente quando são alegações tão sérias", disse McAfee. "Por isso, pedimos desculpa por fazer parte disso."

O pedido de desculpas menos do que vigoroso, entregue um dia inteiro após o comentário ofensivo ter sido feito, veio tarde demais. A suposta "piada de mau gosto" de Rodgers sobre Kimmel, como McAfee a descreveu, tinha dado a volta ao mundo e insuflado a noção de que o comediante era um associado de Epstein, o pedófilo condenado.

Um porta-voz da ESPN recusou-se a comentar o assunto e um representante da Disney não respondeu quando entrei em contacto com ele na quarta-feira, apesar da situação invulgar em que uma das personalidades mais proeminentes do mundo do entretenimento foi difamada dentro das paredes do Reino Mágico.

É improvável que Bob Iger esteja entusiasmado com o facto de um dos seus maiores talentos ter a sua reputação espalhada pela lama na própria rede desportiva da Disney. Mas talvez o patrão da Mouse House deva familiarizar-se com o ritual, dado que episódios como este estão destinados a repetir-se com McAfee na sua folha de pagamentos.

Na verdade, o drama Kimmel-McAfee-Rodgers sublinha um problema crescente para a ESPN, que assinou um acordo de cinco anos no valor de 85 milhões de dólares em maio passado com McAfee para expandir o seu papel na rede e trazer o "The Pat McAfee Show" para as suas ondas de rádio. Em vez de chamar a atenção para os comentários desportivos, as conversas semanais de McAfee com Rodgers deram lugar ao tipo de manchetes que poderiam causar inveja a Alex Jones da InfoWars.

O anti-vacina Rodgers, que se posiciona como um guerreiro pela "liberdade médica", tem usado repetidamente e sem vergonha a sua plataforma na ESPN para questionar as vacinas contra a Covid-19, que a comunidade científica tem creditado por salvar inúmeras vidas e restaurar a normalidade da sociedade após um ano de paralisações que brutalizaram a economia mundial. Mas Rodgers parece não se importar com o que a esmagadora maioria dos profissionais médicos acredita. Em vez disso, ele entrou no pântano da febre ocupado por gente como Alex Berenson e Tucker Carlson.

Rodgers atacou o Dr. Anthony Fauci, deu destaque ao candidato presidencial anti-vacinas Robert Kennedy Jr. e gozou com Travis Kelce como "Sr. Pfizer" por fazer publicidade com a empresa farmacêutica. Ainda no outro dia, Rodgers fez aquilo a que o Daily Mail se referiu como um "bizarro discurso anti-vax" no programa de McAfee, no qual falou sobre os apoiantes das vacinas terem supostos "mestres de marionetas".

Rodgers tem transmitido este lixo na ESPN com o encorajamento de um McAfee alegre. Em vez de reagir, McAfee muitas vezes ri-se com aprovação do jogador da NFL, sem qualquer preocupação aparente com os danos que a sua retórica irresponsável pode causar.

E, para ser franco, a ESPN e a Disney não têm feito muito melhor. Em vez de denunciar o perigoso cocktail de lixo conspiratório que Rodgers serve ao seu público, a ESPN - que se apresenta como "líder mundial do desporto" - optou por ficar em silêncio, aparentemente incapaz ou sem vontade de ganhar coragem para defender a verdade.

