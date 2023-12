A Espanha vence a Suíça numa emocionante decisão por penáltis e chega às meias-finais do Euro 2020

Mikel Oyarzabal marcou o penálti decisivo depois de uma disputa de penáltis de baixa qualidade - a Suíça falhou quatro das suas cinco tentativas.

Durante grande parte do jogo, a Espanha parecia estar a passar sem problemas para os quartos de final da competição. A Espanha abriu o placar logo no início do jogo, após um gol contra de Denis Zakaria, mas teve dificuldades para enfrentar a Suíça no final.

Quando o jogo começava a ficar mais lento no segundo tempo, o talismã suíço Xherdan Shaqiri empatou aos 68 minutos, após um erro da defesa espanhola.

O jogo ficou mais interessante para a Suíça, mas a alegria durou pouco. Remo Freuler recebeu um cartão vermelho duvidoso aos 77 minutos, deixando a Suíça, com 10 homens, a aguentar os penáltis durante o prolongamento - com o jogo a terminar 1-1.

Outro golo contra

Ambas as equipas chegaram ao jogo depois de terem disputado jogos dramáticos e cansativos nos oitavos de final.

A Espanha superou a Croácia no prolongamento na segunda-feira, vencendo por 5-3 num empate épico, enquanto a Suíça surpreendeu a atual campeã mundial França com a vitória nos penáltis.

O heroísmo da Suíça parece ter exigido demasiado da equipa, que teve dificuldades em impor-se numa primeira parte relativamente moderada em São Petersburgo, na Rússia.

Sem o habitual capitão Granit Xhaka, que foi expulso depois de ter recebido um cartão amarelo contra a França, a equipa parecia satisfeita em ficar sentada e absorver as ondas de ataque espanhol.

Sem surpresas, foi a Espanha que abriu o placar aos oito minutos, embora em circunstâncias inesperadas.

O remate de Jordi Alba de fora da área desviou em Zakaria e a bola passou por cima do guarda-redes Yann Sommer, que estava desorientado.

Incrivelmente, foi o décimo golo contra marcado no torneio, mais um do que em cada um dos 15 Campeonatos da Europa anteriores juntos.

As coisas pioraram para a Suíça quando a sua principal ameaça ofensiva, Breel Embolo, foi forçado a sair de campo com uma lesão no tendão da coxa com pouco mais de 20 minutos de jogo.

As oportunidades de golo foram escassas, com a Espanha a dominar totalmente a partida após o intervalo.

Mas, quando a vitória espanhola parecia inevitável, Shaqiri, da Suíça, aproveitou uma confusão na defesa para empatar o jogo aos 68 minutos.

Apesar do pouco perigo, Aymeric Laporte bateu acidentalmente a bola no colega de equipa Pau Torres, deixando Remo Freuler a preparar Shaqiri para o golo.

Cartão vermelho

Mas a alegria durou pouco, com Freuler a ser expulso por aquilo que o árbitro Michael Oliver considerou ser uma placagem imprudente, aos 77 minutos.

Numa segunda análise, e apesar de o VAR ter concordado com Oliver, a decisão pareceu dura, uma vez que Freuler parece ter entrado em contacto com a bola numa placagem deslizante sobre Gerard Moreno.

Com o placar empatado, a partida foi para a prorrogação, e a Suíça, com dez jogadores, decidiu por pênaltis.

Apesar de ter sido tão impressionante nos pontapés da marca de grande penalidade contra a França, a Suíça só conseguiu marcar um dos seus penáltis contra a Espanha, que também falhou duas tentativas.

Apesar da vitória, ainda há dúvidas sobre a fragilidade da defesa espanhola e a falta de velocidade. Na próxima ronda, a Espanha terá certamente um teste mais difícil, ao defrontar a Itália ou a Bélgica na terça-feira.

Fonte: edition.cnn.com