A ambição da Espanha na produção de energia renovável para a eletricidade recebeu um grande impulso. O governo espanhol atualizou sua meta para gerar 81% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030, em comparação com a meta anterior de 74%. Iniciada pela Ministra do Meio Ambiente Teresa Ribera, que está prestes a assumir o cargo de Comissária Europeia do Clima, a Espanha está dando prioridade à energia solar e eólica. Até 2030, a Espanha visa reduzir sua dependência de fontes de energia de 61% atualmente para 50%. Ribera declarou: "Este é um objetivo ambicioso, mas alcançável."

No passado recente, a Espanha investiu heavily em grandes parques eólicos e solares, principalmente em territórios pouco povoados no centro do país. De acordo com o operador da rede elétrica espanhola, REE, em 2021, pela primeira vez, mais da metade da eletricidade do país foi gerada a partir de fontes renováveis. O desdobramento foi de 23,3% a partir de energia eólica e 14% a partir de energia solar.

O novo plano energético da Espanha também se concentra em aumentar as metas de produção de hidrogênio verde, que é produzido exclusivamente com eletricidade de fontes renováveis. A meta da Espanha até 2030 é instalar eletrólitos com uma capacidade total de 12 gigawatts, um aumento significativo em relação ao plano anterior de instalar 4 GW. O plano final é exportar esse hidrogênio para países como a Alemanha, entre outros, através do futuro gasoduto H2Med.

As iniciativas de energia renovável da Espanha chamaram a atenção além de suas fronteiras, com a Alemanha expressando interesse em potenciais exportações de hidrogênio da Espanha. Até 2030, a Espanha espera reduzir significativamente sua dependência de fontes de energia tradicionais, já que o plano ambicioso da Espanha inclui aumentar as metas de produção de hidrogênio verde dentro de suas fronteiras.

