A Espanha bate o seu recorde de temperaturas de Agosto.

Registos de temperaturas elevadas estão se tornando mais frequentes e não permanecem em seus valores máximos por muito tempo. Em agosto, a Espanha marcou outro recorde, com uma temperatura média de 25 graus, conforme relatado pelo serviço meteorológico nacional, Aemet. Isso foi dois graus mais quente do que a temperatura típica de 1991 a 2020 e até superou as temperaturas de agosto nos anos excepcionalmente quentes de 2003 e 2023. De acordo com a declaração da Aemet na plataforma X, a temperatura média da Espanha para o ano inteiro de 2024 é esperada em torno de 15,8 graus, igualando o recorde estabelecido em 2022. Isso significa que 2020, 2022 e 2024 seriam os três anos mais quentes registrados para a Espanha, destacou a Aemet.

Recorde de calor no Mediterrâneo

Muitas pessoas fogem do calor indo para as praias e buscando alívio no mar. No entanto, a mudança climática muitas vezes atrapalha esses planos. Uma onda de calor elevou a temperatura do Mediterrâneo ao largo de Mallorca, um destino popular para turistas alemães, para temperaturas de banho. Um boia localizado a sudoeste da ilha registrou uma temperatura da água de 31,87 graus, quebrando o recorde anterior estabelecido menos de um ano antes.

Diminuição dos incêndios florestais, mortes relacionadas ao calor

Apesar do calor, há algumas notícias positivas. Menos terra foi queimada por incêndios florestais em agosto do que no mesmo período do ano anterior, com uma diminuição de 46 por cento, de acordo com Elena Hernández da organização dedicada à prevenção de incêndios florestais. Como 80 por cento dos incêndios florestais são causados por atividades humanas, Hernández atribuiu a diminuição deste ano à maior conscientização da sociedade. Mais chuvas no primeiro semestre do ano também reduziram o risco de incêndios florestais porque o risco é maior em áreas que estavam anteriormente bastante secas e onde o solo e a vegetação haviam sido secados.

O número de mortes relacionadas ao calor na Espanha também diminuiu. No ano passado, o Centro Nacional de Epidemiologia do Instituto de Saúde Carlos III estimou mais de 7.700 mortes relacionadas ao calor. Até o final de agosto deste ano, o instituto revisou essa estimativa para pouco mais de 3.000, citando um início de verão mais fresco e comportamento mais cauteloso de populações em risco como razões.

Agora, as temperaturas em grande parte da Espanha voltaram a níveis mais confortáveis, com previsão de chuva, vento e temperaturas em torno de 20 graus para grande parte do país.

