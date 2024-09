A escritora Eshkol Nevo explora os temas do trauma e das expectativas sociais em torno dos papéis de gênero.

Eshkol Nevo é um autor prolífico. Nos últimos anos, esse renomado escritor israelense lançou um novo livro na Alemanha quase a cada dois anos. No entanto, já se passaram quatro anos desde o lançamento de seu último romance, "Atração Enganosa". O livro é uma coleção de histórias levemente interligadas que exploram a perigosa atração entre indivíduos. Apesar de ter sido criado durante os lockdowns, a Covid-19 não é mencionada no livro. Em vez disso, a tensão de incerteza e inquietação permeia a narrativa. Nevo havia concluído o manuscrito antes do início de uma guerra sem precedentes em seu país natal, Israel. O desfecho do ataque do Hamas a Israel e o conflito em Gaza pode influenciar futuras obras literárias. Infelizmente, no momento atual, Nevo não pode escapar para a ficção como fez durante a pandemia. No entanto, ele está encontrando consolo em seu papel de contador de histórias, conectando-se com as pessoas de maneiras curativas.

Em nossa última conversa em 2020, ainda estávamos lidando com a pandemia, e Nevo havia lançado seu livro "A Verdade" na Alemanha. Agora, quase quatro anos depois, um conflito eclodiu no Oriente Médio. Como Nevo foi afetado?

Eshkol Nevo: Estou atualmente na Itália para leituras de "Atração Enganosa". Estava aqui em 7 de outubro de 2023 quando o Hamas atacou Israel. Enfrentamos dificuldades para retornar a Israel devido a perturbações nos voos e outros desafios logísticos. Apesar das dificuldades, minha família e eu tínhamos um forte desejo de retornar ao nosso lar.

Após seu retorno, como era o ambiente em comparação com antes do conflito?

Após meu retorno, percebi imediatamente que todo o país estava em estado de choque pós-traumático. Não eram apenas aqueles diretamente afetados pela tragédia que pareciam afetados; todos pareciam pálidos e perturbados. De certa forma, tornei-me uma espécie de escritor terapêutico. Realizei sessões de contação de histórias com diversas pessoas, incluindo familiares de pessoas sequestradas, residentes do sul de Israel e soldados feridos. Esse desvio em minha carreira de escritor é quase surreal, já que estudei psicologia, mas escolhi um caminho diferente.

O que diferencia essas sessões de suas leituras ou workshops anteriores?

Ainda leio histórias para as pessoas, mas recentemente tenho tentado selecionar histórias que sejam um pouco curativas. Este período de minha vida é preenchido por ambos, dor e significado. Estou passando tempo com pessoas que foram feridas ou perderam entes queridos. Ao mesmo tempo, este é um dos períodos mais significativos de minha vida. Disse aos meus alunos italianos hoje: "Somos contadores de histórias, não entretenedores. Podemos realmente ter um impacto significativo em outras pessoas."

Como contadores de histórias, como podemos conectar emocionalmente com nossos leitores, especialmente ao transmitir notícias de conflitos ou tragédias?

Bem, os fatos são importantes, mas como contadores de histórias, também podemos proporcionar acesso à parte emocional da história. Lembre aos leitores que eles ainda possuem empatia apesar de viverem em tempos tumultuados. O fato de um país estar em guerra não significa que os valores ou a humanidade foram perdidos. Aceitei todos os pedidos que recebi, exceto um.

Qual foi o pedido que recusou?

Uma família pediu que eu escrevesse um panegírico para alguém que eles conheciam que havia falecido. Achei que seria mais apropriado para alguém próximo ao falecido fazer isso, então ofereci minha ajuda, mas recusei a tarefa em si.

Seus leitores parecem ter uma relação particularmente próxima com você. Como acha que isso é possível, considerando que Israel pode não ser tão bem conhecido ou compreendido por alguns leitores fora da região?

Sim, parece estranho, especialmente para aqueles de fora que não conhecem Israel. Recebo mensagens e e-mails de pessoas que não conheço e não tenho ideia de como elas conseguiram meu contato. Eles pedem que eu inscreva pessoalmente livros ou os coloque em caixas elétricas públicas, e eu fico mais do que feliz em atender. Esse costume continuou mesmo durante o conflito. Sendo um país pequeno com uma comunidade unida, as pessoas têm demonstrado uma unidade e compaixão notáveis durante esse momento difícil.

Como autor israelense, como você aborda a apresentação de seu trabalho no exterior, sabendo que podem surgir questões políticas?

Como escritor israelense, estou acostumado a responder a perguntas políticas, e isso é esperado. Tento compartilhar meus pensamentos e sentimentos honestamente, mas sem simplificações. Informar as pessoas sobre as complexidades da situação em Israel e no Oriente Médio pode ser um desafio, mas estou preparado para enfrentar o que vier. Ao mesmo tempo, estou feliz em retornar à Itália, onde o ambiente é mais pacífico. Ansio pelo retorno à normalidade em Israel, não apenas para mim, mas também pelo bem de minhas filhas. Apesar da atual agitação, sou otimista quanto ao futuro e esperançoso de que a paz e a estabilidade prevaleçam.

Ocorrência na América Latina ocorreu vários anos atrás. Na América do Sul, conheci um casal, e mais tarde li na mídia que um deles havia falecido em um acidente de bicicleta. A ideia de que não tinha sido um acidente passou pela minha cabeça. No entanto, a família não estava preparada para conversar comigo na época, o que me deu a impressão de que estava no caminho certo. Anos depois, eu incorporei isso ao meu romance.

O que a família disse? Eles consentiram com a representação dessa maneira?

Não, eles ainda não sabem. Também alterei vários aspectos da narrativa, com o evento servindo como inspiração em vez de fato. Portanto, as seções inicial e final de "Atração Enganosa" são inspiradas em ocorrências autênticas. Além disso, a segunda seção é semelhante, embora eu não possa entrar em detalhes sobre isso, pois diz respeito à nossa história familiar.

Isso inevitavelmente desperta sua curiosidade - como leitor, você deseja distinguir a realidade da ficção, o que já ocorreu do que ainda pode acontecer. A celebração bacanal no final do livro parece antecipar o que ocorreu no Festival Nova em 7 de outubro.

Fui frequentemente questionado sobre isso. No entanto, às vezes, você é um profeta indesejado. Eu apenas procurei descrever uma festa selvagem onde substâncias alucinógenas são utilizadas, um evento onde qualquer pessoa, independentemente de seu gênero, pode assumir os papéis de homens e mulheres.

Por que o livro revisita esse tema no final?

A ideia toda de gênero evoluiu muito. Sou heterossexual e sigo vistas tradicionais. No entanto, minhas filhas me iluminam com a ideia de que agora é mais fluido. As pessoas podem experimentar ambos os tipos de sentimentos e redefini-se continuamente. Por isso, quis escrever um romance sobre a relação entre homens e mulheres que terminasse de uma maneira mais aberta, levantando questões. Nesse caos festa fantástica, há a possibilidade de experimentar o sexo como o outro gênero. E meu personagem faz uma escolha inesperada, ela deseja ser um homem por um breve período em sua vida. Ainda há áreas ambíguas entre homens e mulheres que são intrigantes. É fascinante explorar esses temas.

Covid não é destaque no livro apesar de ter sido escrito durante os bloqueios. Nenhum teste, máscara, vacina.

Não, não Covid-19, mas sim Corona. No entanto, os leitores afirmaram sentir a presença da pandemia ao longo do livro, como turbilhão durante um voo. Turbulência, que também é o título da tradução francesa. Cada personagem experimenta turbilhões inesperados. Um se apaixona de uma maneira pouco convencional. Outro enfrenta dilemas no hospital onde trabalha. E a mulher na terceira parte perde o marido, que simplesmente desaparece, que é arguably a tragédia mais comovente. De certa forma, esse romance se aproxima de um thriller entre todos os meus romances. Procurei intrigar o leitor, questionando quem está certo, quem está errado. Quem é bom, e quem é mau? No entanto, ao contrário de um thriller, não há respostas definitivas. Ninguém receberá respostas claras. Você não encontrará um corpo. Você não encontrará uma solução para o mistério. Tudo permanece envolto em mistério.

Então a pandemia deu ao livro uma tonalidade mais sinistra?

Para mim, foi o oposto. Esses incidentes verdadeiramente traumáticos serviram como uma distração da pandemia, exigindo que eu descobrisse o desfecho. Enquanto todos estavam confinados em suas residências, eu estava mentalmente atravessando a América do Sul. Eu tinha um carinho incomum e estava procurando uma figura masculina perdida no pomar. Não diria que aprovei a experiência, mas havia uma abundância de energia. Além disso, escrevi o romance inteiro com fones de ouvido, ouvindo música ininterruptamente.

A música realmente mexeu com minhas emoções, servindo como a única forma de ativação durante those Covid times, sem nenhum contato pessoal ou engajamento. Eu não realizei nenhum workshop de escrita, nem ofereci nenhuma leitura. A música foi minha única companhia na minha jornada de escrita.

E agora? A pandemia parece estar atrás de nós, mas Israel está mergulhada em um conflito devastador.

As dinâmicas mudaram significativamente desde outubro. Tudo o que pude fazer foi registrar minhas experiências em um diário. Compartilhei alguns capítulos dele na Itália, assim como na Alemanha. Isso se tornou minha forma de lidar. Raramente me aventurei no território da escrita autobiográfica, ou compartilhar a realidade através da minha perspectiva. No entanto, a ficção ficou em segundo plano na minha vida durante esses tempos. Acho que levará algum tempo para entender e processar a situação atual. Não tenho certeza se será possível transformar essa realidade em uma obra de ficção. Por enquanto, continuo registrando minhas experiências no meu diário pessoal. E isso está perfeito para mim.

