- A escassez persistente de professores persiste nas instituições educacionais da MV

Apesar dos esforços de Allen para recrutar mais educadores, várias escolas em Mecklenburg-Vorpommern ainda lutam para oferecer instrução regular devido à escassez de professores. Simone Oldenburg, a Ministra da Educação, relatou que 24 das 499 escolas públicas não ofereceram todas as aulas programadas no início do ano letivo, em comparação com 11 no ano anterior. O governo está implementando estratégias como o deslocamento de pessoal, aprendizado interdisciplinar e métodos digitais para preencher essas lacunas rapidamente.

Aumento da Demanda por Professores

Oldenburg revelou que 631 professores ingressaram nas escolas públicas no início do novo ano letivo. Espera-se que cerca de 1.000 novas contratações ocorram neste ano, com cerca de 100 vagas abertamente anunciadas. Atualmente, há 11.850 professores nas escolas públicas, e incluindo as privadas, o total é de 13.920, cerca de 200 a mais do que no ano anterior. A população estudantil também cresceu em 1.200, para 164.200.

Apenas um quarto dos novos contratados eram antigos estagiários que foram contratados logo após a conclusão de sua formação. Cerca de 200 educadores qualificados ingressaram no sistema educacional público através de postagens de trabalho, e 240 foram classificados como "entradas laterais".

"Os números mostram que o mercado nacional de professores fundamentalmente treinados está quase esgotado. Portanto, somos altamente dependentes de entradas laterais. Sem eles, estaríamos em apuros", disse Oldenburg. Essas pessoas estão altamente qualificadas e têm mentores para apoiá-las em suas tarefas diárias. Antes de começarem a ensinar, as entradas laterais passam por um período de preparação de três meses.

Foco em Alemão e Matemática

Oldenburg destacou os métodos de ensino inovadores introduzidos neste ano letivo. Os alunos do ensino fundamental dos 3º e 4º anos agora têm uma hora a mais de Alemão e Matemática por semana, o que requer 60 posições a mais. Também está sendo introduzida uma "faixa de leitura" para melhorar as habilidades de leitura em todas as séries do ensino fundamental.

Persistência da Escassez de Professores

Oldenburg afirmou que enfrentar a escassez de professores continua sendo um desafio significativo devido à demanda nacional. Até 2030, serão necessários mais de 5.000 novos professores para substituir os que estão deixando a profissão, mas são esperados apenas 2.400 graduados das universidades do estado. Portanto, mais da metade dos professores necessários deve ser obtida por outros meios, mas o ministro enfatizou a importância de evitar a "caça" a professores de outros estados federais. Os maiores déficits de pessoal são esperados nas escolas rurais, então os esforços de recrutamento para essas posições serão intensificados.

