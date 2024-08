- A escassez de habitação em Hesse está a tornar-se cada vez mais grave.

O número de alvarás de construção e compras de propriedades está diminuindo a uma taxa preocupante, causando preocupação dentro da Associação da Indústria de Habitação do Sudoeste da Alemanha (VdW). Os números atuais destacam a necessidade urgente de intervenção no setor habitacional, de acordo com a associação, que apresentará suas propostas ao governo do estado de Frankfurt na quinta-feira.

Segundo o membro do conselho da VdW, Axel Millionpenny, a situação no mercado habitacional de Hesse está piorando rapidamente. O apoio político imediato é essencial para facilitar a construção das unidades habitacionais necessárias.

A Associação da Indústria de Habitação do Sudoeste da Alemanha (VdW) é composta por aproximadamente 200 empresas de habitação privadas e públicas com sede em Hesse e no sul da Renânia-Palatinado. Juntas, elas administram um total de 400.000 unidades habitacionais.

A diminuição do número de alvarás de construção contribui para a piora da situação no mercado habitacional de Hesse, como mencionou Axel Millionpenny da VdW. Para enfrentar esse problema, a VdW planeja defender a flexibilização das regulamentações de alvarás durante sua reunião com o governo do estado de Frankfurt.

