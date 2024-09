A escalpeada da mulher por um cão de serviço resulta em condenação para um polícia.

Em Hattingen, um oficial de polícia enfrenta as consequências de um evento infeliz. A acusação: seu cão policial alemão Shepherd atacou violentamente uma mulher, causando ferimentos graves na cabeça. O cachorro, conhecido por seu comportamento agressivo anteriormente, atacou sem provocação. Após um dia de julgamento, uma sentença foi pronunciada.

Um oficial de polícia, agora ex-manipulador de cães, foi considerado culpado por causar lesões corporais por negligência. O juiz ordenou que ele compensasse a mulher gravemente ferida com €2,000 em danos, como revelado pelo Tribunal Distrital de Hattingen na Renânia do Norte-Vestfália. Além disso, uma advertência com uma multa suspensa foi emitida, como explicado pelo diretor do tribunal Christian Amann.

Em 30 de setembro de 2023, durante seu tempo livre, o réu de 45 anos estava caminhando com seu Pastor Belga em uma coleira de 3 metros em um estacionamento lotado. Os promotores argumentaram que o comprimento da coleira era inadequado para a situação. As investigações também revelaram que o cachorro tinha uma história de comportamento agressivo em relação ao seu manipulador, que não havia sido abordada.

A mulher, de 73 anos, estava movendo as mãos perto de uma porta de carro, possivelmente interpretada como um ataque pelo cachorro. O cachorro inicialmente mordeu seu braço, mas continuou seu ataque mesmo depois que ela caiu no chão. O ataque foi tão intenso que a mulher idosa sofreu uma ferida grave na cabeça, requerendo vários tratamentos hospitalares, incluindo um enxerto de pele, de acordo com o diretor do tribunal.

Durante o julgamento, o oficial expressou arrependimento pelo incidente, admitindo que não havia notado a mulher ao entrar no estacionamento. Ele afirmou que havia puxado o cachorro rapidamente assim que testemunhou o ataque. Ele não tem intenção de recorrer da sentença. Desde então, o cachorro e seu manipulador se separaram. O oficial continua a servir como oficial de polícia, mas não mais com a unidade de cães. O cachorro, por sua vez, foi "descomissionado" e não serve mais com a polícia da Renânia do Norte-Vestfália.

O Tribunal Distrital de Hattingen, sob a supervisão da Comissão para Integridade da Polícia na Renânia do Norte-Vestfália, conduziu uma investigação sobre o incidente. Após o julgamento, a Comissão emitiu um relatório destacando a falha do oficial em gerenciar adequadamente seu cachorro agressivo.

Leia também: