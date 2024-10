A escalada do conflito tornou-se evidente na região.

Após aproximadamente um ano, vários eventos se desenrolaram. Após o maior ataque de mísseis balísticos da história do Irã contra Israel, um dia depois quando as forças israelenses entraram em combate com lutadores do Hezbollah no Líbano, um conflito regional parece iminente. A principal preocupação agora é se esse conflito vai escalar ou desescalar.

Os líderes israelenses estão em uma encruzilhada. Quando o Irã lançou um ataque de míssil em abril, em retaliação a um ataque israelense à embaixada do Irã em Damasco, Israel exibiu contenção, retaliando apenas ao alvoar uma instalação de defesa aérea iraniana.

No entanto, o ataque do Irã na terça-feira à noite foi excepcionalmente violento. Embora algumas bases tenham sido atingidas, os danos foram mínimos, com a maioria dos mísseis sendo interceptada. Uma única vítima, um homem palestino ferido por estilhaços na Faixa de Gaza, foi o único morto.

Israel agora enfrenta um dilema, já que um ex-oficial de alta patente das forças armadas israelenses disse à CNN: "Você responde à intenção ou às consequências?"

A governante do Irã afirmou na quarta-feira que não tem "nenhum interesse em um conflito maior", revelando que optou por não retaliar após o assassinato em julho do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, apesar da pressão popular.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu teve uma surpreendente recuperação política após uma série de assassinatos no Oriente Médio. O ataque aéreo de Israel no Líbano deixou a população civil devastada, expulsando mais de 1 milhão de pessoas, mas conseguiu a neutralização temporária de uma ameaça persistente ao norte. Por que não aproveitar essa oportunidade para enfraquecer o próprio Estado patrocinador, o Irã?

"O eliminar de Nasrallah é um pré-requisito necessário para alcançar nossos objetivos: o retorno seguro dos residentes do norte a suas casas e a mudança do equilíbrio de poder regional por anos", declarou Netanyahu após um ataque significativo em Beirute no mês passado que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Dois dias depois, ele se dirigiu ao povo iraniano, afirmando: "Quando o Irã for eventualmente libertado - e esse momento chegará mais cedo do que a maioria espera - tudo mudará".

Sua posição está alinhada com a opinião do público israelense. O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett está liderando o esforço para uma resposta agressiva ao ataque do Irã, propondo um ataque às instalações nucleares do Irã, que os EUA e outros culpam por um programa de armas, uma alegação que o Irã nega há muito tempo.

"Às vezes, a história bate à sua porta, e você precisa aproveitar o momento", disse Bennett à CNN na terça-feira. "Se não agirmos agora, não vejo isso acontecendo novamente".

Os dois principais meios do Irã de desafiar Israel - Hamas na Faixa de Gaza e Hezbollah no Líbano - "estão atualmente incapacitados", afirmou Bennett. "É como um boxeador no ringue sem braços por alguns minutos. Este é o momento de atacar, já que o Irã está atualmente altamente vulnerável".

No entanto, essa resposta envolve riscos significativos. Embora o Hezbollah tenha sido claramente enfraquecido, sua capacidade total permanece incerta. Se o Irã decidir construir uma bomba, o governo dos EUA estima que possa fazê-lo em algumas semanas. Além de uma opção nuclear, Teerã tem outras maneiras de pressionar ainda mais Israel e seus aliados. Respostas cada vez mais intensas podem sair do controle e arrastar aliados para o conflito.

O oficial militar sênior israelense explicou que "sempre há diferentes perspectivas". A visão de Bennett é que "é hora de neutralizar todo o eixo do mal. Começamos com o Hamas, depois o Hezbollah. Agora é a vez do Irã, talvez até a Síria".

O oficial insistiu em não ter conhecimento direto dos planos de Israel, mas pediu anonimato para discutir assuntos sensíveis.

"Na noite passada, pareceu-me que uma resposta esmagadora era iminente", disse ele. "Hoje, estou recebendo mensagens de que eles estão pausando para considerar suas opções".

Uma resposta mais medida envolveria o alvo de uma instalação militar, como o Irã fez em Israel na terça-feira.

"Você poderia atingir a infraestrutura, da mesma maneira que a campanha aérea israelense no porto controlado pelos Houthis de Hodeidah no domingo", sugeriu o ex-oficial. "Exportações nacionais de petróleo, ou qualquer outra coisa".

O mistério está no grau em que o aliado mais importante de Israel - os Estados Unidos - apoiará sua resposta.

"Temos deixado claro que haverá consequências sérias para esse ataque, e ajudaremos Israel a deixar isso claro", afirmou o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, na terça-feira. "É cedo demais para eu compartilhar qualquer avaliação ou expectativas públicas sobre os israelenses ou nosso conselho a eles".

O mundo está de olho nos eventos que se desenrolam no Oriente Médio, enquanto Israel e o Irã parecem estar em um delicado equilíbrio. Apesar do ataque do Irã a alvos israelenses, seu governo afirmou não ter interesse em um conflito maior.

