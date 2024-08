- A equipe do FC de Nuremberg, sem Serra e Mathenia, enfrenta Magdeburg.

1. O time de futebol de Nuremberg estará sem o atacante Janni Serra (26) e o reserva goleiro Christian Mathenia (32) no jogo em casa contra o 1. FC Magdeburg no sábado (13:00 CET/Sky). De acordo com o técnico Miroslav Klose, Serra passou por um "pequeno contratempo", necessitando de monitoramento diário de sua condição. Mathenia, por outro lado, não está bem. Serra já havia ficado de fora devido a problemas no tornozelo.

O time da Franconia que joga na segunda divisão está ansioso para marcar sua segunda vitória em casa da temporada, após sua vitória por 3 a 1 contra o FC Schalke 04 há cerca de três semanas. Na semana passada, Nuremberg empatou em 1 a 1 contra o SV Darmstadt 98. "A confiança é alta. Estou ciente das habilidades e do que os meninos já demonstraram", destacou Klose antes do jogo em casa contra Magdeburg, que começou a temporada com cinco pontos.

Apesar da confiança de Klose nas habilidades de Nuremberg, a ausência do atacante Janni Serra e do reserva goleiro Christian Mathenia pode ser um desafio. No entanto, a ambição de Nuremberg em garantir outra vitória em casa continua, lembrando sua vitória contra o FC Schalke 04 da Baviera.

Leia também: