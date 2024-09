A equipa política de Harris está a pensar numa viagem para a fronteira sul dos EUA, estimulada pelas incertezas das eleições.

As 2024 eleições colocam a imigração no centro do palco, os democratas lutam com anos de problemas na fronteira e tentam desviar a atenção para os republicanos, que bloquearam um plano bipartidário para a fronteira anteriormente neste ano.

Alguns dentro da campanha de Harris remainem cautelosos com a lacuna nas pesquisas, que mostra Trump liderando no assunto, mas também veem uma abertura para reduzir essa lacuna percebida e refutar as acusações do GOP sobre a falta de visitas de Harris à fronteira, disse uma fonte.

Harris, durante seu tempo como vice-presidente e como senadora e procuradora-geral de um estado fronteiriço, visitou a fronteira e destacou seu trabalho nesse sentido.

Um plano definido ainda não foi finalizado, de acordo com outra fonte.

A CNN entrou em contato com a equipe de Harris para comentar.

Esta visita ao Arizona na sexta-feira é significativa, já que os cruzamentos na fronteira atingiram seu nível mais baixo desde 2020. Além disso, ela ocorre após novos dados de pesquisas que mostram Trump liderando no estado crucial de balanço.

Oficiais dos EUA comemoraram meses sucessivos de cruzamentos na fronteira reduzidos, atribuindo isso à recente ação executiva que restringe o acesso a asilo na fronteira entre os EUA e o México. No entanto, Trump continua a atacar a administração Biden pela gestão da segurança na fronteira.

Os republicanos erroneamente rotulam Harris como a "czarina da fronteira", fazendo dela a única responsável pela gestão da fronteira. No entanto, esse rótulo tem sido um ponto de contenda para a equipe de Harris desde que Biden lhe deu a tarefa de abordar as causas raízes da migração em 2021.

A campanha de Harris acredita que ela tem fortes argumentos sobre imigração. Eles planejam usar a medida bipartidária falha para retratar Trump como inconsistente em seu compromisso com a segurança na fronteira e destacar seu papel como procuradora-geral da Califórnia no combate a gangues criminosas transnacionais.

Na semana passada, Harris condenou os planos de imigração de Trump, usando suas polêmicas políticas para contrastar fortemente com seu rival republicano.

"Enquanto trabalhamos para impulsionar nosso país para um amanhã melhor, Donald Trump e seus aliados radicais persistirão em nos arrastar para trás. Todos lembramos de suas atrocidades ao desmantelar famílias, e agora eles prometeram supervisionar a maior deportação, uma deportação em massa como nunca antes na história americana", ela afirmou.

"Imagine essa situação e imagine suas consequências. Raides em massa, campos de detenção em massa. Qual é o plano deles?" ela questionou ainda mais.

No meio do cenário político, o assunto da imigração se tornou um ponto focal nas eleições de 2024. Apesar dos republicanos acusarem a vice-presidente Harris de ser a "czarina da fronteira" e única responsável pela gestão da fronteira, sua campanha planeja utilizar a medida bipartidária falha para retratar Trump como inconsistente em seu compromisso com a segurança na fronteira.

Leia também: