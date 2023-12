A equipa masculina de futebol dos EUA é derrotada por Trinidad e Tobago, mas continua nas meias-finais da Liga das Nações

O zagueiro Antonee Robinson, do Fulham, deu início à partida com um gol aos 25 minutos, mas o jogo virou de cabeça para baixo quando um momento de loucura de Sergiño Dest fez com que o jogador de 23 anos recebesse dois cartões amarelos no espaço de 30 segundos.

Dest, que deu assistência para o golo inaugural de Robinson, recebeu o primeiro cartão por ter chutado deliberadamente a bola para as bancadas, frustrado com uma decisão do árbitro. Depois de receber o cartão amarelo, Dest continuou a repreender o árbitro e depois soprou-lhe beijos, o que resultou numa segunda expulsão quase imediata e num cartão vermelho.

Após o jogo, Dest pediu desculpa nas redes sociais e considerou as suas acções "imaturas".

"Quero pedir desculpa aos meus colegas de equipa, funcionários, adeptos e a toda a nação pelo meu comportamento", escreveu no Instagram. "Foi inaceitável, egoísta e imaturo - desiludi a minha equipa! É algo com que tenho de aprender e não voltará a acontecer."

O capitão dos EUA, Tim Ream, disse que não tinha "nenhuma explicação" para a reação de Dest.

"Não há muitas coisas que eu possa dizer aqui, publicamente, que tenhamos dito em privado", disse Ream aos jornalistas após o jogo. "No geral, é uma total falta de respeito pelos jogadores, pelos que estão no banco, um sentimento de falta de respeito pelo jogo e pelos árbitros.

"Para mim, é apenas um sentimento de desrespeito, para ser completamente honesto convosco, e isso é algo que ele tem de compreender, porque muda completamente o jogo, mas depois muda completamente qualquer tipo de plano potencial."

O treinador Gregg Berhalter também não se conteve na sua avaliação da atitude de Dest em campo.

"É preocupante porque não é isso que queremos representar", disse Berhalter aos repórteres, segundo a Reuters. "Como equipa, jogadores e funcionários, temos de o responsabilizar porque é imperdoável.

"É mesmo e fomos muito firmes com as nossas palavras depois do jogo. Ele colocou vários jogadores em risco e obrigou-os a fazer muito trabalho extra com este tempo e é imperdoável.

"É um jogador jovem, é uma parte fantástica desta equipa. Ele vai aprender, vai crescer. Ele cometeu um erro estúpido e sabe disso", acrescentou Berhalter.

Com uma vantagem numérica, Trinidad e Tobago saiu atrás e venceu a partida por 2 a 1, graças aos gols de Reon Moore e Alvin Jones, mas não foi o suficiente para chegar às semifinais, já que os EUA haviam vencido o jogo de ida no Texas por 3 a 0.

A Liga das Nações da CONCACAF deste ano também funciona como eliminatória para a Copa América de 2024, que será realizada nos Estados Unidos. Ao chegar às semifinais, os EUA garantiram sua vaga na competição, mas Trinidad e Tobago agora jogará uma partida de eliminação única para decidir se será uma das seis seleções da CONCACAF participantes.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com