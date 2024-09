A equipa jurídica responsável pelo caso de Boateng decidiu abandonar a busca de acusações.

Boateng foi instruído a pagar uma multa: ele precisa doar um total de 100.000 euros para organizações de caridade. Se ele desobedecer a esta ordem, será multado diariamente em 40 vezes 5.000 euros, totalizando 200.000 euros. Inicialmente, a acusação contestou a sentença no Tribunal Superior da Baviera em Munique, mas retirou o recurso na segunda-feira após uma avaliação abrangente.

Apesar de ainda ter dúvidas sobre a legitimidade da sentença, a acusação apontou um erro legal no argumento do tribunal de que a manutenção da ordem jurídica não requer uma condenação. Isso é bastante distinto em casos de violência doméstica, destacou a acusação.

Considerando o bem-estar da mulher e de seus filhos, um processo legal prolongado seria absolutamente insuportável. A acusação instou todas as vítimas de violência doméstica a "procurar as autoridades investigativas com confiança".

Como futebolista, Boateng alcançou vitórias monumentais durante sua passagem pelo Bayern de Munique, de 2011 a 2021. Após o Bayern, suas passagens pelo Olympique Lyon, na França, e pela rebaixada US Salernitana, na Itália, foram menos satisfatórias. Desde a atual temporada, ele representa o Linzer ASK, na Áustria.

O recurso inicial contra a multa de Boateng foi feito no Tribunal Superior da Baviera, especificamente contra a sentença do Tribunal de Primeira Instância. Se Boateng não cumprir as ordens do tribunal, poderá enfrentar penalidades financeiras no Tribunal de Primeira Instância devido ao descumprimento.

