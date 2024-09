A equipa feminina da DFB enfrenta outra derrota decepcionante no horizonte.

A equipe feminina de futebol da Alemanha enfrenta uma mudança na defesa, já que a defensora e líder de longa data, Marina Hegering, está se aposentando da seleção nacional. Ela é acompanhada por Merle Frohms, goleira que foi rebaixada durante os Jogos Olímpicos de Paris. O novo técnico Christian Wück tem muito trabalho pela frente ao reconstruir a equipe.

Hegering, que fez sua estreia aos 28 anos e rapidamente se tornou uma peça fundamental na defesa, está se aposentando após jogar 42 partidas pela Alemanha. Ela descreveu sua decisão como "certa e adequada", acrescentando: "Se alguém tivesse me dito há dez anos que eu jogaria 42 partidas pela seleção nacional, eu teria achado loucura". A jogadora de 34 anos continuará como torcedora dedicada da equipe alemã.

A carreira de Hegering foi ameaçada por problemas crônicos nos calcanhares, mas sua tenacidade e habilidades de marcação lhe permitiram continuar jogando até a aposentadoria. Sua contribuição para a equipe foi reconhecida por Wück, que a elogiou como uma "desempenhadora absoluta" com "compromisso, força de marcação e habilidade em reconhecer situações de jogo". A diretora esportiva do DFB, Nia Künzer, também elogiou Hegering como uma "personalidade forte" com "habilidades de treinamento, paixão, profissionalismo, determinação e força mental".

Wück agora terá que reconstruir a defesa com Bibiane Schulze Solano (25) do Athletic Bilbao e Kathrin Hendrich (32/Wolfsburg) já integrados à equipe pelo antecessor, Horst Hrubesch. No entanto, a equipe ainda luta para encontrar um jovem promissor na defesa.

Hegering continuará sua carreira no futebol como jogadora, tendo sido selecionada como parte da "Equipe do Torneio" na Eurocopa de 2022. Seu contrato com o Wolfsburg vencerá ao final da atual temporada, e ela se juntará à comissão técnica do clube.

Há dois anos, sua colega de time Lena Oberdorf já havia identificado Hegering como um possível futuro técnico da seleção nacional. "Ela é muito vocal em campo e sempre exige 100%. Ela também tem a compreensão disso, o que combina bem", disse Oberdorf na época.

Há cerca de duas semanas e meia, Frohms anunciou sua aposentadoria após ser rebaixada para goleira reserva nas Olimpíadas de Paris. Wück tentou convencê-la a ficar, mas seus esforços foram infrutíferos. O futuro da capitã Alexandra Popp (33) na seleção nacional ainda é incerto. Wück fará sua estreia como técnico da seleção nacional em 25 de outubro, contra a Inglaterra em Wembley.

A aposentadoria da defensora Marina Hegering e da goleira Merle Frohms deixa um vazio significativo na equipe feminina de futebol da Alemanha, especialmente na defesa. Com a saída de Hegering, a equipe ficará sem uma líder confiável e uma presença forte no campo.

Leia também: