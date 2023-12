A equipa de F1 da Mercedes vai disponibilizar gratuitamente o desenho dos novos aparelhos respiratórios

Os dispositivos de pressão positiva contínua nas vias respiratórias (CPAP) ajudarão os doentes com infecções pulmonares a respirar mais facilmente quando uma máscara de oxigénio, por si só, já não for suficiente.

O dispositivo foi desenvolvido por uma equipa de engenheiros da Mercedes e da University College London (UCL), bem como por médicos do UCL Hospital. Após avaliações de doentes no UCL Hospital e noutros hospitais da área de Londres, o dispositivo recebeu aprovação regulamentar na semana passada.

O Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) encomendou até 10.000 dispositivos. As instalações da Mercedes em Brixworth, Inglaterra - onde os motores de F1 são concebidos e desenvolvidos - foram adaptadas para satisfazer essa procura e espera-se que produzam 1.000 unidades por dia.

O novo dispositivo foi objeto de engenharia reversa a partir de um modelo anterior em menos de 100 horas e recebeu aprovação regulamentar na semana passada, segundo um comunicado da UCL. A conceção revista consome menos 70% de oxigénio do que o modelo anterior.

"Estes dispositivos que salvam vidas darão um apoio vital ao NHS nas próximas semanas, ajudando a manter os doentes fora dos ventiladores e reduzindo a procura de camas de cuidados intensivos e de pessoal", afirmou o Professor David Lomas, vice-reitor da UCL.

"É um feito fenomenal o facto de estarem a chegar aos hospitais apenas duas semanas após a construção do primeiro protótipo. Mostra o que pode ser feito quando as universidades, os hospitais e a indústria trabalham em conjunto para o bem nacional".

As máquinas CPAP ajudam a manter as vias respiratórias dos doentes abertas e aumentam a quantidade de oxigénio que entra nos pulmões, empurrando o ar e o oxigénio para a boca e o nariz a um ritmo contínuo. As equipas de Fórmula 1 do Reino Unido estão também a ajudar a produzir milhares de ventiladores de que o Serviço Nacional de Saúde do país necessita desesperadamente.

No Reino Unido, foram confirmados 55.242 casos de coronavírus, com pelo menos 6.159 mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

F1 dispensa pessoal

A Mercedes está a oferecer uma rara boa notícia numa temporada caótica de F1 que ainda não começou oficialmente.

A Fórmula 1 também anunciou que colocou 50% do seu pessoal em licença temporária e que o diretor executivo Chase Carey irá sofrer um corte salarial voluntário significativo como parte das medidas para reduzir os custos durante a pandemia.

A licença temporária do pessoal será aplicada durante dois meses, até ao final de maio, e significa que os empregados receberão 80% do seu salário através de um esquema de salvamento financeiro introduzido pelo governo britânico.

Todos os directores e executivos da F1 concordaram voluntariamente em aceitar uma redução salarial de 20%.

Três equipas - McLaren, Williams e Racing Point - já colocaram partes da sua força de trabalho em licença, com cada um dos pilotos das respectivas equipas a aceitar também uma redução salarial.

A época ainda não começou

Na terça-feira, o Grande Prémio do Canadá, que estava marcado para 14 de junho, tornou-se a nona corrida a ser afetada nesta temporada. O seu adiamento significa que a primeira corrida programada a não ser adiada ou cancelada é o Grande Prémio de França, a 26 de junho.

As corridas da Austrália e do Mónaco já foram canceladas e outras seis foram adiadas até à data - Bahrain, Vietname, China, Holanda, Espanha e Azerbaijão.

As regras do desporto ditam que se deve realizar um mínimo de oito corridas para que uma época seja definida como Campeonato do Mundo e os organizadores estão a trabalhar num calendário reduzido de 15 a 18 eventos.

Esta notícia foi actualizada para esclarecer que os aparelhos de respiração serão disponibilizados gratuitamente para ajudar os sistemas de saúde em todo o mundo, em vez de serem entregues especificamente aos profissionais de saúde do NHS.

