A equipa de F1 da Mercedes publica uma carta aos fãs... e aos "inimigos

Mercedes escreve carta aberta aos fãs e "odiadores

Os campeões do mundo são afectados por rumores de conspiração

Fãs indignados depois de Hamilton ter tido problemas com o carro

A Mercedes pode ter vencido as primeiras quatro corridas da temporada de 2016, mas a equipa de Fórmula 1 deu o passo invulgar de publicar uma carta aberta aos seus fãs - e aos seus detractores.

Teorias da conspiração têm girado em torno do fabricante alemão depois de o carro do campeão mundial Lewis Hamilton ter sido prejudicado pelo mesmo problema de motor nos recentes Grandes Prémios da China e da Rússia, deixando o seu colega de equipa Nico Rosberg a correr livremente para a bandeira em ambas as ocasiões.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, já criticou o "bando de lunáticos" que sugerem que a equipa está a sabotar Hamilton deliberadamente, mas a carta de quarta-feira vai mais longe ao lançar um grito de guerra.

"Haverá altos e baixos, dias bons e dias maus, sucessos e derrotas", lê-se. "Mas, através de tudo isto, estaremos unidos como uma equipa - tal como sempre fizemos".

"Para aqueles que estão connosco, agradecemos. E para os restantes - os odiadores, os pessimistas e os conspiradores... se conseguirmos convencer nem que seja metade de vós do que realmente defendemos, consideraremos isso uma batalha bem ganha".

As teorias de favoritismo na F1 não são novidade.

Quando Rubens Barrichello foi instruído a ceder o primeiro lugar ao seu colega de equipa da Ferrari, Michael Schumacher, no Grande Prémio da Áustria de 2002, causou uma tal tempestade que as chamadas ordens de equipa foram proibidas, embora essa decisão tenha acabado por ser retirada.

A Mercedes fez questão de sublinhar na quarta-feira que não quer apenas ganhar, mas ganhar de forma justa.

"Não há aqui nenhuma equipa 'A' ou 'B'", sublinhava a carta.

Rosberg também tem falado repetidamente do seu desejo de vencer Hamilton, que lidera por 43 pontos no campeonato de pilotos, numa luta justa, em vez de simplesmente tirar partido da má sorte do seu colega de equipa.

A próxima oportunidade para a equipa travar uma luta justa será na ronda de abertura da temporada europeia de F1, o Grande Prémio de Espanha, a 15 de maio.

