- A equipa de Darmstadt está a passar por uma crise.

Após a decepcionante derrota por 0:4 contra Elversberg e tendo conquistado apenas um ponto em seus quatro primeiros jogos na liga, o técnico Torsten Lieberknecht tomou uma decisão difícil e renunciou ao cargo no time rebaixado para a Bundesliga.

Em sua explicação, o técnico de 51 anos afirmou: "Eu sempre acreditei que ninguém está acima do clube, e isso me inclui. Espero que minha renúncia ajude todos a seguir em frente e unirmos nossas forças para os desafios que virão."

O clube concedeu oficialmente o pedido de Lieberknecht após extensas discussões. O diretor esportivo do Darmstadt, Paul Fernie, disse: "Nós temos Torsten em alta consideração e estamos imensamente gratos por suas contribuições ao longo dos anos. No entanto, para o sucesso do SV 98, é essencial ter toda a energia e comprometimento com a virada esportiva."

Lieberknecht, que esteve com os Hessians desde 1º de julho de 2021, comandou 112 partidas oficiais. Apesar de ter levado o time de volta à Bundesliga em 2023, eles conseguiram apenas 17 pontos na temporada passada, ficando em último lugar e sendo rebaixados. A tendência negativa continuou na nova temporada, com o time ocupando a penúltima posição após sua terceira derrota.

O presidente Rüdiger Fritsch expressou sua decepção, dizendo: "Hoje não é um bom dia para o SV Darmstadt 98. Um indivíduo dedicado que contribuiu muito para o clube não é mais nosso técnico."

Lieberknecht ficou devastado com o desempenho contra Elversberg. Fernie elogiou o técnico, cujas responsabilidades serão temporariamente assumidas pelo time técnico existente de Darius Scholtysik e Ovid Hajou. "Não é comum no futebol profissional cultivar uma relação que permita uma comunicação honesta e aberta em uma situação tão desafiadora. Isso destaca novamente a atitude e o caráter de Torsten", disse Fernie.

Fritsch está otimista em relação ao futuro, acreditando que "no longo prazo, os resultados recentes não serão lembrados, mas as vitórias fantásticas que Torsten trouxe ao SV 98". No entanto, a alegria inicial no Böllenfalltor não estava mais presente, e a pesada derrota por 0:4 para Elversberg no sábado teve um impacto significativo em Lieberknecht.

Diante do decepcionante desempenho, Lieberknecht sentiu que era hora de uma mudança. "Somente o técnico é responsável no futebol, e isso sou eu - mesmo que eu me sinta decepcionado com a equipe hoje", disse ele após o jogo. Independentemente disso, Lieberknecht não hesitou em assumir a responsabilidade e renunciar apenas 24 horas depois.

A mudança no comando veio após o desempenho frustrante do Darmstadt 98 no futebol, com sua recente derrota contra Elversberg sendo um ponto de virada. O time havia conquistado apenas um ponto em seus primeiros quatro jogos na liga, o que gerou preocupações sobre seu futuro na Bundesliga.

Leia também: