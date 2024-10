A equipa da DFB mais uma vez não aparece.

A seleção nacional da Alemanha estava inicialmente prevista para iniciar a preparação para a Copa do Mundo de 2026 nesta semana. No entanto, esses planos sofreram uma reviravolta: o técnico Julian Nagelsmann vem enfrentando uma série de desistências. Como resultado, a estratégia de longo prazo foi arquivada e várias estreias internacionais estão agora à vista.

Nagelsmann mal havia iniciado seu mandato como técnico quando seus preparativos para a Copa do Mundo começaram a desmoronar. Após a quinta desistência devido a lesão e seis jogadores sem experiência internacional, o técnico se viu em uma situação que não esperava. Em vez de continuar com sua estratégia de "mudanças mínimas", Nagelsmann agora é obrigado a improvisar.

Há pouco mais de três semanas, Nagelsmann estava animado com a perspectiva de encontrar uma sólida equipe titular e vários reservas de qualidade que pudessem disputar a quinta estrela em 2026. No entanto, a grave lesão de Marc-André ter Stegen, as desistências de jogadores regulares e a desistência tardia de Robin Koch devido a problemas na bacia deixaram Nagelsmann com um novo conjunto de desafios. Em seu lugar, foram convocados três estreantes, Tim Kleindienst, Jamie Leweling e Jonathan Burkardt.

Goleiros à beira de estrear

Antes da desistência de Koch, ter Stegen, Niclas Füllkrug, Jamal Musiala e o atacante Kai Havertz desistirem do jogo fora de casa na Bosnia na sexta-feira e do jogo contra os Países Baixos três dias depois, os goleiros Oliver Baumann, Alexander Nübel e Jannis Blaswich também estavam à espera de suas estreias internacionais. Assim como Kleindienst, Leweling e Burkardt.

Nagelsmann confirmou que Baumann, de 34 anos, do Hoffenheim, faria certamente sua estreia durante o duplo compromisso da Liga das Nações. Nagelsmann descreveu Baumann como um jogador que merecia "uma chance de jogar pela seleção nacional". Ainda não está certo se Nübel, de Stuttgart, também terá uma chance. Os estreantes e Schade têm a oportunidade de entrar em campo, já que Nagelsmann precisa fazer ajustes no ataque.

Um ano após sua própria estreia na turnê dos EUA com uma vitória por 3 a 1 sobre o anfitrião, Nagelsmann tinha outras expectativas. Na época, ele abordou seu novo papel com grande entusiasmo e revelou sua intenção de observar o maior número possível de jogadores na estrutura da seleção nacional. Agora, apenas nove jogadores do elenco de 26 que ele nomeou em outubro de 2023 ainda estão incluídos, mas pelo menos 16 são do elenco de 23 que jogou na restart contra a Hungria (5 a 0) e os Países Baixos (2 a 2) após os Europeus em setembro.

Nagelsmann busca "soluções"

No entanto, Nagelsmann, como costuma enfatizar, pensa em "soluções", não em "problemas". Em sua missão de selecionar uma equipe de sua mistura de jogadores experientes e inexperientes até sexta-feira que possa lidar com a "atmosfera intensa" em Zenica, a proximidade da equipe em seus quartos o auxilia. "Estamos próximos uns dos outros em casa", disse ele, "nos esbarramos o tempo todo". Isso facilita a formação rápida de uma equipe.

Interessantemente, esses contratempos não mudam os objetivos de Nagelsmann - nem a curto prazo. Seja a estreia na Bosnia do lendário do HSV Sergej Barbarez ou se vingar dos Países Baixos em Munique, Nagelsmann remains determinado a garantir duas vitórias e o primeiro lugar no Grupo A3 e se classificar para a fase eliminatória o mais rápido possível.

Diante de tantos ferimentos e desistências, a Comissão foi encarregada de avaliar a disponibilidade e o potencial dos jogadores prestes a estrear, como Oliver Baumann e Jamie Leweling. A estratégia original de Nagelsmann de mudanças mínimas precisará ser significativamente alterada devido às circunstâncias que a Comissão enfrenta.

