Destaques da história

A equipa Andretti espera "misturar-se com os grandes" na Fórmula E

A Andretti está na sua quarta temporada de Fórmula E

Família americana famosa no desporto automóvel

Esperança de chegar ao topo do campeonato elétrico

Três gerações da família americana competiram em todo o espetro das corridas, da Fórmula 1 à Indy Car, da NASCAR à Fórmula E.

Mario Andretti é o nome familiar para a maioria, uma força dominante na F1 que ganhou o campeonato do mundo em 1978 - o último americano a fazê-lo e o último a ganhar uma corrida com a vitória no Grande Prémio da Holanda de 1978.

Também conquistou quatro títulos da Indy Car, venceu a Indy 500 em 1969 e conta com 111 vitórias em 879 partidas na carreira em todas as formas de corrida; não é de admirar que o nome Andretti esteja sempre presente nos desportos motorizados.

O filho Michael hasteou a bandeira Andretti durante as décadas de 1980 e 1990, conduzindo maioritariamente no campeonato CART, que venceu em 1991. As suas 42 vitórias em corridas fazem dele o terceiro piloto mais bem sucedido da história das rodas abertas americanas - algo que ele classifica como o seu maior orgulho.

"Ter um nome como Andretti é obviamente algo com que crescemos e de que nos orgulhamos muito", disse Michael, cujo filho Marco conduz na sua equipa Andretti Indy Car, à CNN.

"Foi o meu pai que começou. Ele fez tudo o que se podia fazer para alcançar o sucesso nas corridas e nós quisemos dar continuidade a isso. Tem sido muito fixe para nós podermos manter o nome".

Odisseia eléctrica

Vencer como indivíduos é uma coisa; vencer como equipa tornou-se recentemente uma tendência familiar.

A Andretti Autosport, propriedade de Michael desde 2009, é uma força dominante na Indy Car, com quatro campeões da série Indy Car e cinco vencedores da Indy 500 - três dos quais nas últimas quatro corridas.

Nos últimos anos, no entanto, o nome Andretti entrou num novo território.

Como concorrente na Fórmula E desde que a série de corridas totalmente eléctrica começou em 2014, a equipa aprendeu rapidamente a superar o seu peso.

"Como equipa, somos basicamente uma equipa pequena, uma pequena equipa privada que enfrenta algumas das grandes, como a Renault, a Jaguar e a Mahindra, que têm orçamentos cinco, seis, dez vezes superiores aos nossos", afirma Michael.

"É um pouco difícil e é por isso que precisamos da ajuda de um fabricante como a BMW para nos tornarmos mais competitivos. Espero que na quinta temporada [a próxima] consigamos misturar-nos com os grandes."

'Algo novo'

Os resultados na pista têm sido constantes. Nos três campeonatos anteriores da Fórmula E, a Andretti terminou duas vezes em sétimo lugar e uma vez em sexto na classificação por equipas.

A equipa deste ano é liderada pelo piloto português António Félix da Costa, cujo melhor resultado até agora foi um sexto lugar na corrida de abertura da época em Hong Kong.

Um campeonato jovem quando comparado com os seus rivais, como é que a Fórmula E se posiciona em relação aos seus rivais?

"Se eu acho que a Fórmula E vai ultrapassar a Fórmula 1 e a Indy Car? Não sei, não acho que seja esse o objetivo da Fórmula E. A Fórmula E é uma coisa própria", diz Andretti.

"Quando vens a um evento de Fórmula E tens de abrir a tua mente, porque é muito diferente.

"Não temos o som alto ou coisas do género, mas é algo novo, é uma nova tecnologia, por isso temos de vir com uma mente mais aberta e acho que quando chegamos aqui, vemos e ficamos viciados."

Fonte: edition.cnn.com