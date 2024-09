A equipa alemã está a menos do triunfo do ouro por uma margem de 0,85 segundos.

Fim Aplaudido da Prova contra o Relógio: Equipe Mista da Alemanha Conquista Prata no Campeonato Mundial. Ficam a Menos de um Segundo do Ouro. Os Garotos Colocam o Palco para o Sucesso com uma Prova de Relógio Impressionante.

Antonia Niedermaier escondeu o rosto de ansiedade, Maximilian Schachmann segurou a respiração com força: No final, a Alemanha ficou a apenas 0.85 segundos do título mundial de ouro na prova de contra-relógio em Sechseläutenplatz, em Zurique. "Estamos bastante felizes, entregamos uma boa performance. Não podemos nos culpar de forma alguma", declarou Miguel Heidemann.

Na prova de contra-relógio mista, a Austrália acabou levando a medalha de ouro, deixando para trás a forte equipe alemã composta por Miguel Heidemann, Marco Brenner, Maximilian Schachmann, Antonia Niedermaier, Liane Lippert e Franziska Koch. A Itália ficou em terceiro, 8 segundos atrás após 53,7 quilômetros.

Niedermaier Agita a Multidão

Os rapazes deram o pontapé inicial para o sucesso com uma impressionante prova de contra-relógio. Após o tempo intermediário inicial, o trio tinha o melhor tempo, mas as coisas mudaram na parte mais plana do percurso. As mulheres começaram com um déficit de 21 segundos para a Austrália e 14 segundos para a Itália.

No primeiro tempo intermediário, Franziska Koch já estava ficando para trás, mas a diferença para os líderes estava diminuindo significativamente. Em especial, Niedermaier, que havia ficado a apenas 9 segundos de uma medalha na prova individual de contra-relógio, voltou a se destacar e contribuiu significativamente para a medalha.

Caminho Identico à Prova de Estrada

A prova de contra-relógio serviu como aquecimento para as provas de estrada que começam na quinta-feira, já que ocorreu no mesmo percurso. Enquanto os juniors e a categoria U23 coroarão seus campeões mundiais na quinta e sexta-feira, as mulheres enfrentarão um desafio de 154,1 km no sábado, envolvendo completar o circuito de Zurique quatro vezes.

A prova masculina no domingo, começando em Winterthur, terminará com sete voltas exaustivas no percurso desafiador, com duas subidas consecutivas. O percurso de 273,9 km inclui 4500 metros de elevação. Os favoritos para a vitória incluem o campeão do Tour Tadej Pogacar, da Eslovênia, o campeão olímpico Remco Evenepoel, da Bélgica, e o defensor do título holandês Mathieu van der Poel.

Apesar da impressionante performance de Antonia Niedermaier, reduzindo a diferença para a Austrália em segundos, a Alemanha ainda ficou a 0,85 segundos do ouro, conquistando a medalha de prata. Na verificação do tempo subsequente, Niedermaier continuou a brilhar, fechando significativamente a diferença para os líderes.

