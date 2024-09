A equipa alemã da Copa Davis imagina Málaga num cenário chinês

A equipe alemã do Davis Cup inicia sua fase de grupos na China com uma vitória brilhante. Maximilian Marterer e Yannick Hanfmann brilham. A presença de Zverev, Struff e Koepfer é sentida, resultando em uma equipe inteira ausente. No entanto, outras equipes também viajam sem seus principais jogadores.

Aliviado, Hanfmann levantou os braços após sua partida apertada, enquanto o capitão da equipe Michael Kohlmann suspirou fundo e abraçou seu protegido: com duas apresentações admiráveis, os veteranos do tênis alemão iniciaram sua fase de grupos do Davis Cup com sucesso. Em seu primeiro confronto contra a Eslováquia, Marterer e Hanfmann lançaram as bases para sua ambição final em Malaga, onde a rodada final ocorrerá em novembro.

"Estava um pouco nervoso. Representar seu país no Davis Cup sempre tem um encanto especial", admitiu Hanfmann, nascido em Hanôver, após selar sua primeira vitória com uma vitória emocionante de 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) sobre Jozef Kovalik: "Está meio úmido hoje. Fico aliviado que acabou."

Anteriormente, Marterer venceu seu duelo de simples contra Lukas Klein por 6-4, 7-5. Os finalistas do US Open de duplas Kevin Krawietz e Tim Puetz, que só chegaram à China na segunda-feira à noite após uma longa viagem, pretendem garantir uma vitória de 3-0 no jogo de duplas crucial, mantendo a pontuação em mente também. "É um alívio. Provaste que chegamos", expressou Marterer após sua vitória.

Uma jornada exaustiva até a China

Portanto, a equipe do DTB da Alemanha fez progressos notáveis ao completar a "viagem exaustiva" (Kohlmann) até Zhuhai, na China, mesmo sem Alexander Zverev. Seus oponentes no Hengqin International Tennis Center incluem o Chile e os EUA. As duas primeiras equipes avançam para as quartas de final.

A escolha da China como país anfitrião para os jogos de grupo gerou críticas anteriormente, não apenas da DTB. Os contendores não asiáticos jogando em Zhuhai, uma cidade próxima de Macau, também atraíram controvérsia. Kohlmann falou de um "esforço imenso" e descreveu as dificuldades como "longe de ideais". Isso desencorajou as estrelas anteriormente. Como resultado, a Alemanha prosseguirá sem o campeão olímpico de Tóquio, Zverev, poucos dias após o US Open, enquanto os EUA competirão sem o finalista de Nova York, Taylor Fritz, e Frances Tiafoe, que chegou às semifinais. Kohlmann também sente falta do lesionado Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer.

No entanto, o vazio deixado pela ausência de estrelas permite que talentos emergentes brilhem, assim como Maximilian Marterer fez em seu confronto de abertura contra a Eslováquia na terça-feira. Cerca de 2.000 espectadores lotaram o ginásio de 5.000 lugares no Hengqin International Tennis Center, onde testemunharam uma exibição concentrada do aspirante de Nuremberg contra Klein. Hanfmann então assumiu o comando após um primeiro set fraco. Ele resgatou um ponto de partida no terceiro set. O desempate se tornou uma disputa tensa, com o ás de Karlsruhe executando perfeitamente - no final, ele selou a vitória após 2 horas e 15 minutos, aproveitando sua segunda chance.

Após seu início bem-sucedido, Marterer e Hanfmann buscam continuar seu forte desempenho no tênis, na esperança de trazer sucesso à Alemanha em seus próximos jogos. Apesar da ausência de jogadores como Zverev e Struff, o vazio deu oportunidades para novos talentos brilharem, mostrando seu potencial no cenário internacional.

