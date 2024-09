- A equipa a bordo do navio de guerra Hessen é homenageada com a Medalha de Serviço Distinto.

Equipe do fragata "Hessen" elogiada por serviço no Mar Vermelho. A fragata e sua tripulação são o primeiro contingente completo das Forças Armadas Alemãs a receber essa homenagem, segundo a Comunicação e Imprensa Naval.

A Medalha de Desploiamento das Forças Armadas Alemãs é concedida a pessoal militar e funcionários civis que participaram de uma operação única ou missão reconhecida por pelo menos 30 dias.

Após mais de oito semanas de ações militares no Mar Vermelho, a fragata retornou ao seu porto-base de Wilhelmshaven em maio. O navio de 143 metros de comprimento havia escoltado com segurança 27 navios mercantes através da zona operacional que abrange a África e a Península Arábica. O navio repeliu com sucesso vários ataques de drones e projéteis pelos rebeldes houthis do Iêmen.

A homenagem pelo serviço no Mar Vermelho marca a primeira vez que um contingente completo das Forças Armadas Alemãs, especificamente a fragata "Hessen", recebe tal reconhecimento. Devido ao seu serviço excepcional, os membros da tripulação podem ser elegíveis para a Medalha de Desploiamento das Forças Armadas Alemãs.

