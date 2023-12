A "época mais maravilhosa do ano" pode ser difícil para quem está de luto. Eis como lidar com isso

Como terapeuta de traumas em Washington, DC, especializada em luto e perda, Meghan Riordan Jarvis aconselha os clientes sobre como ultrapassar o que pode ser um período difícil e cheio de factores dolorosos. Para além de décadas de formação e experiência clínica, Meghan traz para o seu trabalho a perspetiva pessoal das suas próprias lutas com a complexa perturbação de stress pós-traumático após a morte súbita da sua mãe.

No seu novo livro, "End of the Hour: ATherapist's Memoir", a que chama "uma carta de amor para os meus clientes", Jarvis conta a história de se ter internado no mesmo centro de tratamento de doentes internados para onde tinha encaminhado os seus clientes, partilhando ideias e práticas recolhidas da sua própria experiência de luto incorporado, juntamente com intervenções que ajudaram as pessoas que trata. Nesta conversa, Jarvis explica como prestar atenção às reacções do seu corpo proporciona uma visão crítica para o ajudar a recuperar da perda - durante as férias e mais além.

Esta conversa foi editada e condensada para maior clareza.

CNN: O que faz com que as férias sejam uma altura tão difícil para as pessoas que estão de luto?

Meghan Riordan Jarvis: O fosso entre as nossas expectativas e a realidade desempenha um papel importante. Em vez de ser a "época mais maravilhosa do ano", as férias são stressantes e carregadas de sofrimento para muitas pessoas. Muitas vezes, os meus clientes criam estratégias de evasão. Fazem compras na Internet para escapar à música interminável das festas, fazem reservas duplas para encurtar o tempo passado em reuniões desconfortáveis ou até planeiam uma viagem a Aruba para não terem de enfrentar a meia desaparecida pendurada na lareira. Mas tentar contornar os factores que desencadeiam o luto não funciona. Não há como fugir a um sentimento.

CNN: O que quer dizer com "gatilhos"? E porque é que não podemos evitá-los?

Jarvis: Nós somos feitos de memórias. Um gatilho significa que um estímulo do momento presente nos leva de volta a uma memória. Para nos mantermos seguros, o nosso cérebro está constantemente a codificar a informação como sendo uma ameaça ou não. Se vir um dado familiar que está codificado como prejudicial ao nosso bem-estar, o cérebro vai, instintivamente, puxar-nos para uma resposta de ameaça para tentar manter-nos seguros. Isto é verdade mesmo que esses "dados" sejam simplesmente "this is Christmas" de John Lennon [uma frase da sua canção "Happy Xmas (War Is Over)"], que me irrita porque me faz lembrar a minha mãe. Este é um processo automático do sistema nervoso. As nossas tentativas de evitamento nunca serão melhores do que os nossos sistemas internos de recordação.

CNN: Com o que é que os enlutados mais se debatem nesta altura do ano?

Jarvis: A antecipação pode ser a pior parte. As pessoas perguntam-me sempre: "Como é que vou aguentar este dia?" O que realmente querem dizer é "... com o mínimo de dor possível". O que geralmente causa mais dor é a crença errada de que se pode evitar a dor. Eu digo aos meus clientes: "Tu vais ultrapassar o dia. O dia será o que for. Apareça para tudo isso sem julgamento". Também lembro às pessoas que nunca mais terão de passar por esse dia. Asseguro-lhes: "A forma como se sentem em relação às férias não será a mesma daqui a 365 dias."

Preste muita atenção em como seu corpo reage aos gatilhos de luto, disse Jarvis.

Quando as pessoas dizem: "Não consigo suportar a dor", lembro-lhes: "Já o fizeste." É importante lembrar que já sobrevivemos a qualquer momento histórico. Por isso, se durante as férias ouvires uma canção e ela te provocar, lembra-te: "Isto é apenas uma memória". Lembre-se também que não é apenas uma memória da dor, mas também do amor.

CNN: Que estratégias específicas recomenda para lidar com a situação?

Jarvis: Como todas as pessoas são diferentes, é necessário um pouco de "Sherlock Holmes" para descobrir o que funcionará melhor para si. Sentir-se menos sozinho é extremamente importante. Costumo insistir para que as pessoas encontrem pelo menos duas pessoas que sejam os seus "companheiros de férias tristes" - pessoas a quem possa enviar mensagens de texto ou telefonar quando as ondas de tristeza se fazem sentir. Podemos reduzir a sobrecarga quando a partilhamos com pessoas que se preocupam. Se não tiveres um amigo disponível, sê o teu próprio amigo. Primeiro escreva a história, depois vire a página e responda-lhe como se tivesse sido escrita por alguém de quem gosta. É muito importante ter compaixão por nós próprios quando estamos a sofrer uma perda.

CNN: O que é que descobriu sobre os sintomas físicos do luto?

Jarvis: Fiquei realmente impressionado com a intensidade dos meus próprios sintomas físicos depois de ter perdido a minha mãe. Durante 20 anos, os clientes descreveram-nos, mas aprendi que isso é um pouco como um amigo que nos diz como é viver em França. E depois vamos a França e pensamos: "Oh, era isto que ele queria dizer sobre a manteiga com sal!" O meu sono ficou completamente perturbado, o nevoeiro cerebral levou-me a deitar fora o meu cartão de crédito por engano quatro vezes diferentes, uma doença chamada exostose levou o meu corpo a fazer crescer pequenos ossos no meu canal auditivo, e as minhas costas ficaram tão repentina e dramaticamente que me puseram de joelhos e me obrigaram a viver no chão durante dias. Filtramos todas as nossas experiências no mundo através do nosso corpo. O stress do luto pode levar o nosso corpo a ter crises.

Tive uma cliente cujo cabelo começou a cair. Estava sempre a dizer: "Estou muito stressada", mas não sabia dizer porquê. Quando começou a compreender que se tratava de uma reação ao luto, a forma como se apresentava a si própria mudou completamente, ajudando-a a perceber que não estava a falhar na gestão da sua vida, mas sim a reagir à mudança sísmica na sua realidade, resultante da perda de um ente querido. A queda de cabelo ajudou-a a perceber que precisava de fazer uma pausa para sofrer.

CNN: Que conselhos tem para as pessoas se tornarem mais sintonizadas com a experiência física das suas emoções?

Jarvis: Utilizo esta prática com os meus clientes para os ajudar a perceber como o seu sistema está ligado: Marcar um temporizador para sete minutos. Depois, feche os olhos e respire fundo enquanto imagina uma lata de tinta magnética a ser despejada lentamente sobre a sua cabeça. À medida que vai descendo pelo seu corpo, a tinta vai-se fixando apenas nos locais onde o seu corpo está a reter energia. Quando o temporizador se desligar, tome nota dos locais onde a tinta se fixou. Isso mostra-lhe onde a energia está armazenada. Depois, ficamos curiosos sobre a energia. Qual é o seu tamanho? De que é que é feita? Altera a sua forma? Há quanto tempo está lá? O que é que ela normalmente me leva a fazer? O que é que ela precisa de mim? Com a prática, as pessoas podem deixar de imaginar a tinta e fazer o que se chama um exame corporal.

CNN: Como é que os enlutados podem gerir melhor os efeitos fisiológicos da perda?

Jarvis: A sintonização com as reacções do corpo proporciona uma visão crítica das estratégias de enfrentamento que podem ajudar a re-regular o sistema nervoso. Compreender a natureza progressiva das reacções de ameaça do corpo - da luta à fuga, ao congelamento e ao colapso - é fundamental. Dependendo do estado em que se encontra, serão úteis práticas diferentes.

O modo de luta quando se está de luto pode parecer uma superprodução das férias - dizendo a si próprio que vai fazer deste primeiro ano sem o seu pai o mais fantástico de sempre. Infelizmente, sabemos que este esforço para lutar contra a tristeza não vai resultar. A capacidade do corpo para nos lembrar de coisas difíceis é mais forte do que a nossa capacidade de encenar com azevinho e visco.

O doente em fuga pode dizer: "Vamos para Barbados e fingimos que o Natal não está a acontecer." Não há nada de errado em quebrar rotinas, claro, mas reconheça o facto de que, mesmo em Barbados, o dia de Natal vai chegar e vai continuar a não ter o seu pai. Os sentimentos vão, sem dúvida, surgir.

O congelamento pode ser o mesmo que não pensar nas férias - ficar chocado ao descobrir que é véspera de Natal ou que perdeu os primeiros quatro dias do Hanukkah.

O colapso pode levar as pessoas a esconderem-se debaixo dos lençóis, evitando tudo e todos. Podem tentar dissociar-se, recorrendo à bebida, às drogas, ao jogo ou a compras excessivas para se distraírem das emoções difíceis. Versões mais saudáveis de dissociação podem incluir colorir uma mandala, fazer limpezas ou ver Netflix.

O congelamento e o colapso são os estados mais perigosos. Quando nos sentimos desamparados, o cérebro rapidamente dá sentido a esse sentimento, dizendo-nos que estamos realmente desamparados. Interromper esse processo é fundamental.

CNN: O que é que a interrupção implica?

Jarvis: O nosso cérebro funciona com dois sistemas diferentes, o lado da ativação e o lado do acalmar e arrefecer. Em caso de hipoexcitação, quando se dorme demasiado, falta energia, se sofre de nevoeiro cerebral ou enxaquecas e se está dissociado, um banho de lavanda não o vai fazer melhorar. Em vez disso, experimente acrescentar movimento ao seu dia - talvez criando um compromisso pequeno e manejável que o ajude a passar à ação. Experimente fazer cross boxing, saltar para a frente ou dar um passeio rápido. Todas estas actividades proporcionam uma estimulação bilateral.

Quando alguém se sente ansioso ou agitado - também conhecido como hiper-articulado - é importante encontrar uma forma de se acalmar. Tal como acontece com a corrida de um cachorro ou de uma criança, o seu corpo pode precisar de gastar alguma energia antes de se acalmar. Por isso, faça uma corrida de 30 minutos, seguida de um duche ou banho quente, que pode provocar um estado calmante. O yoga Yin ou outras práticas lentas que se concentram nos alongamentos e na estimulação bilateral também podem ajudar.

Às vezes, para acalmar o meu sistema nervoso acelerado, seguro cinco ou seis cubos de gelo em cada mão e três ou quatro na boca. O desconforto faz-me sentir bem, chamando toda a minha atenção para a sensação de frio.

Costumo pedir aos meus clientes que façam um exercício de atenção plena chamado "54321". Primeiro, diga cinco coisas que consegue ver. Depois, quatro coisas que consegue ouvir, três que consegue tocar, duas que consegue saborear e uma que consegue cheirar. Na terapia, se vejo um cliente a começar a dissociar-se, digo-lhe para olhar à volta da sala e dizer-me uma coisa que consiga ver que seja verde ou duas coisas que sejam feitas de vidro.

CNN: Como é que estas práticas funcionam?

Jarvis: Quando estamos desregulados, uma estrutura cerebral chamada amígdala aumenta, bloqueando a transmissão de mensagens para outras partes do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal, que regula os nossos pensamentos, acções e emoções. Práticas de reinicialização do sistema nervoso central como estas acalmam o sistema límbico do seu estado altamente ativado e convidam outras partes do cérebro a voltar a funcionar.

Em toda a minha formação, nunca tinha ouvido um especialista abordar diretamente os sintomas físicos do luto. Desde as minhas próprias experiências de tratamento, estou determinada a ajudar a informar as pessoas sobre os aspectos incorporados do luto e como curar. Da mesma forma que ensinamos os alunos do ensino secundário sobre a puberdade, temos de ensinar às pessoas como o nosso corpo vive o luto, para que estejam preparadas para a perda - uma experiência humana inevitável e universal.

