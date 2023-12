A época de 2020 da F1 poderá começar à porta fechada, afirma o diretor-geral Ross Brawn

A pandemia de coronavírus fez com que o início da temporada fosse adiado e, na terça-feira, o Grande Prémio do Canadá tornou-se a nona corrida a ser adiada ou cancelada.

O Grande Prémio de França, atualmente agendado para 28 de junho, é o primeiro encontro que ainda não foi adiado, mas Brawn considera que uma data de início em julho é mais viável e poderia ser "autónoma", sem a presença dos fãs.

"As viagens para as equipas e para todos os envolvidos vão ser um dos grandes problemas", disse Brawn, em declarações à Sky Sports. "É possível argumentar que, quando chegarmos lá, poderemos tornar-nos bastante autónomos.

"O nosso ponto de vista é que provavelmente um início europeu será favorável e isso poderia até ser um evento fechado. Poderíamos ter um ambiente muito fechado, onde as equipas chegam em charters, nós canalizamo-las para o circuito, certificamo-nos de que todos são testados, autorizados e que não há risco para ninguém.

"Temos uma corrida sem espectadores. Não é ótimo, mas é melhor do que não haver corridas. Temos de nos lembrar que há milhões de pessoas que seguem o desporto sentadas em casa. Muitas delas estão isoladas e poder manter o desporto vivo, praticar desporto e entreter as pessoas seria um grande bónus nesta crise que temos".

A notícia do adiamento do GP do Canadá segue-se ao anúncio de que a F1 está a trabalhar com os promotores num calendário revisto para 2020.

O CEO da F1 , Chase Carey, disse aos fãs que o calendário atualizado seria muito diferente do original, com a sequência real e as datas das corridas a diferirem significativamente.

De acordo com os estatutos da Fédération Internationale de l'Automobile, o campeonato de 2020 terá de ter oito corridas para ser válido.

Brawn acredita que completar uma "temporada de 18-19 corridas" é possível - o que significaria perder três corridas do calendário original de 22 corridas - mesmo que isso signifique estender a temporada para 2021.

"Poderíamos conseguir oito corridas se começássemos em outubro", disse o antigo chefe de equipa. "Mas há sempre a possibilidade de nos estendermos até ao próximo ano.

"Isso está a ser explorado. Podemos ir até janeiro para terminar a época? Há todo o tipo de complicações, como podem imaginar, com isso. "Se pudéssemos começar no início de julho, poderíamos fazer uma época de 19 corridas. (Seria) difícil - três corridas, um fim de semana de folga, três corridas, um fim de semana de folga."

Os comentários de Brawn surgem um dia depois de o diretor da equipa Ferrari, Mattia Binotto, ter dito que a F1 precisa de ser "flexível" para encaixar o maior número de corridas no calendário de 2020.

Foram sugeridos fins-de-semana mais intensos para os grandes prémios, com a possibilidade de haver corridas ao sábado e ao domingo.

"Penso que o que será importante para nós é sermos flexíveis", disse Binotto à Sky Sports. "Tenho a certeza que o Chase (Carey) e as equipas serão capazes de organizar o melhor campeonato possível.

"Do nosso lado, estamos prontos para tudo o que for necessário, quer sejam fins-de-semana de corridas curtas, corridas duplas, sempre que terminar ou juntar as corridas. É importante ser flexível e garantir que podemos ter boas corridas também para os fãs."

