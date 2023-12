A "Entrevista com o Vampiro" tem um legado eterno. Veja o seu renascimento na televisão

Agora, o público televisivo pode revisitar "Entrevista com o Vampiro" numa nova série no AMC, no domingo à noite. Personagens queridas como Louis, Lestat e Claudia estão de volta - embora com algumas actualizações das suas histórias.

"Temos estes livros que foram literalmente reproduzidos na cabeça de toda a gente um milhão de vezes, e depois há este filme que enxertou isso noutra geração de pessoas", disse o produtor executivo e escritor Rolin Jones, que reconheceu sentir um "empurrão e puxão de como ser reverencial e como ter a certeza de que não vai ser aborrecido para as pessoas que já conhecem estas histórias muito bem".

Jones e a designer de produção Mara LePere-Schloop falaram com a CNN sobre a reimaginação de "Entrevista com o Vampiro" para a televisão e a manutenção da adaptação sobrenatural, sensual e sumptuosa, em linha com o material de origem.

Atualização de "Entrevista com o Vampiro" para os dias de hoje

Trazer "Interview with the Vampire" para a televisão envolveu a construção de um "universo", disse Jones, que manteve as outras "Crónicas dos Vampiros" em mente enquanto planeava tudo, desde os pormenores das personagens até ao quadro geral. (Lestat, interpretado por Sam Reid, foi "reescrito" nos últimos livros, como observou Jones - começando com uma história de fundo mais desenvolvida no segundo romance, "The Vampire Lestat", de 1985).

A entrevista titular tem lugar nos dias de hoje; o filme de 1994, cujo argumento foi escrito por Rice, também situou a entrevista nos tempos modernos. Tal como no romance, o novo "Entrevista com o Vampiro" centra-se em Louis, que partilha a forma como se tornou vampiro com Daniel Molloy, uma personagem apresentada pela primeira vez aos leitores como um jovem repórter sem nome.

Este Daniel, interpretado por Eric Bogosian, é um jornalista mais velho e experiente, mas é essencialmente "o mesmo gajo", disse Jones. O programa faz alusão a uma entrevista anterior entre Daniel e Louis, dos anos 70 - uma referência ao romance.

Louis, interpretado por Jacob Anderson, tem novas origens. Nas versões anteriores, ele era o dono de uma plantação perto de Nova Orleães no final dos anos 1700, altura em que conheceu Lestat. O novo Louis, ainda propenso a períodos de melancolia, culpa e auto-aversão, é o dono de um bordel negro em Nova Orleães, no início do século XX, quando a sua história começa.

As alterações introduzidas resultam, em parte, do facto de se pretender centrar num "período de tempo esteticamente tão excitante como o século XVIII, sem entrar numa história de plantação que ninguém quer ouvir agora", afirmou Jones. O autor referiu que a linhagem da personagem ainda pode ser rastreada até ao "dinheiro das plantações" e que a sua ocupação original não surgiu particularmente como um ponto de "autorreflexão" nos romances.

Outra atualização significativa da personagem envolve Claudia - com apenas 5 anos quando foi transformada em vampira no romance, embora no filme tenha sido interpretada por Kirsten Dunst, com 11 anos. A adaptação da AMC envelhece Claudia ainda mais, fazendo com que ela tenha 14 anos na altura da sua transformação. Isto não a torna mais preparada para o tumulto interno que se instala.

Como disse o ator Bailey Bass numa reportagem partilhada na conta do Twitter da série, esta Claudia tem de "lidar com as emoções de uma pessoa de 19 anos, depois de 30 e de 40 anos, enquanto continua presa neste corpo jovem de 14 anos".

A decisão de envelhecer Claudia foi tomada em parte devido a preocupações com a filmagem de certas cenas, especialmente aquelas com conotações mais "adultas". As leis do trabalho infantil foram outro fator.

"Se eu quisesse fazer a Cláudia neste programa, precisaria do maior número possível de horas de filmagem com o ator que a interpreta", disse Jones. "E se eu colocasse alguém com menos de 18 anos, teria horas limitadas."

Para LePere-Schloop, que leu os romances de Rice quando era adolescente e atribui a eles o mérito de a terem atraído para Nova Orleães, a sua casa há duas décadas, as mudanças na série de televisão não são antitéticas ao trabalho da autora. Depois da morte de Rice, os seus bens foram doados a um arquivo da Universidade de Tulane, em Nova Orleães, disse LePere-Schloop, que se encontrou com o arquivista durante as filmagens da série.

"Algumas das coisas que ela descobriu foi que Anne estava a escrever contos e outras interpretações das 'Crónicas' em que Louis era uma mulher, ou em que havia outras coisas fluidas a acontecer", disse. "Mesmo dentro da própria escrita de Anne, há uma história de brincar com o tempo, o lugar e a pessoa."

Dar vida às histórias dos vampiros em Nova Orleães

A série foi filmada em Nova Orleães, outrora a casa de longa data de Rice e parte integrante de "Entrevista com o Vampiro". Mergulhar o espetador no cenário atualizado exigiu uma boa dose de pesquisa.

"Estamos agora a falar de um período de Nova Orleães de que se tem falado muito, mas que não está muito bem documentado em imagens ou que não foi captado no cinema e na televisão, que é o período de Storyville (o bairro da luz vermelha)", disse LePere-Schloop. "Culturalmente, teve um grande impacto na cidade."

Como residente de Nova Orleães, ela sabia que "quando um lugar é mal feito, ouve-se na cidade". Por isso, recorreu a vários recursos, incluindo a experiência do historiador local Richard Campanella.

"Ele trabalhou connosco para captar coisas que sabia através de histórias orais e histórias anedóticas que tinha documentado ao longo do tempo sobre elementos de Storyville", disse LePere-Schloop.

A produção incorporou a história muito real de Nova Orleães, bem como locais-chave da cidade, para além de construir novos cenários - como o de Storyville - para trazer os espectadores para esta versão do mundo de Louis e Lestat.

"Anne usou a cidade como pesquisa e referência", disse LePere-Schloop. "Tivemos a sorte de poder filmar na verdadeira casa que Anne escreveu como sendo a casa de Lestat nos romances. A sua inspiração para essa casa é um museu vivo e pudemos usá-la como casa exterior."

Criar o interior da casa, embora num palco, também foi muito divertido, disse, referindo que a fonte original de inspiração tem "pormenores de design realmente incríveis" como uma claraboia (que foi incluída no guião) e sancas.

Foram utilizadas diferentes estéticas de design para mostrar a passagem do tempo, enquanto os vampiros permanecem inalterados. Os cenários também serviram como reflexo das personagens, desde a arte que Lestat traz da Europa para Nova Orleães até ao estado depressivo em que a casa dos vampiros fica quando as coisas correm mal.

"É uma paisagem emocional tanto quanto física", disse Jones.

LePere-Schloop queria evitar retratar uma Nova Orleães cliché no ecrã - e da mesma forma, queria evitar os clichés dos vampiros, optando por não pintar tudo de "vermelho bordel" ou colocar arcos góticos em todo o lado. Mas, apesar de todos os pormenores históricos adoptados pela equipa de bastidores, há toques (incluindo a saturação adicionada durante o processo de coloração final, disse Jones) que parecem menos naturais.

Enquanto pensava na paleta para o espetáculo, LePere-Schloop recorreu a um livro da sua infância - "The Rainbow Goblins" - que continha ilustrações "bonitas e saturadas" e a ajudou a encontrar um cenário mais dinâmico. O mundo que Louis e Lestat ocupam é "mais sexy" e "vivaz", disse ela, em comparação com as primeiras representações de vampiros no cinema, que tendiam a ser subestimadas e "desintegradas".

Manter-se fiel ao espírito das "Crónicas dos Vampiros

Mesmo com algumas alterações aos enredos originais, a equipa de "Entrevista com o Vampiro" não ignorou o material de origem - reler e "ver o que estava nas fendas e nas fissuras" ajudou-os a fazer o programa, disse Jones.

Há referências subtis a personagens de romances posteriores e até mesmo uma rápida referência às bruxas Mayfair de Rice (também objeto de uma próxima série da AMC). Personagens que não apareceram no filme aparecem aqui. E - talvez o pormenor mais importante para os fãs mais acérrimos - Lestat e Louis são amantes, num movimento que pega no famoso subtexto dos anteriores romances de vampiros de Rice e o transforma simplesmente em texto.

O que "Entrevista com o Vampiro" sugeria nos anos 70 era progressivo para a época, disse Jones, acrescentando que nos "últimos livros, é como se houvesse um grande romance que nunca foi realmente escrito, mas todos concordamos que aconteceu".

Apesar de Jones não ter adoçado alguns dos aspectos mais tóxicos da relação entre os vampiros, ele viu uma tremenda oportunidade na forma como poderia retratá-la numa adaptação actualizada.

Entre os escritos de Rice e o filme de 1994, que tem tanto fãs como críticos, Jones reconheceu que o elenco principal da série "tinha grandes fantasmas atrás de si". Mas elogiou Anderson - que, como salientou, está presente em quase todas as cenas - e Reid pela sua resistência, bem como pela variedade dos seus desempenhos.

Quanto aos telespectadores?

"Gostaria que ficassem surpreendidos. Para aqueles que a conhecem muito bem e a adoram, quero que a acompanhem durante sete (episódios) e se continuarem zangados, não há problema", disse Jones. "Mas espero que eu tenha feito algo excitante e emocionante para eles".

Fonte: edition.cnn.com