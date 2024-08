- A entidade legal rejeita a alegação relativa a restos bíblicos

Na controvérsia em torno dos escombros do desmantelamento da usina nuclear desativada Biblis, o Tribunal Administrativo Superior de Hesse rejeitou uma ação movida por ativistas ecologistas. A divisão hessiana do BUND questionou a permissão de desativação e demolição do Bloco A.

O Bloco A foi desativado em 2011 após o incidente em Fukushima, no Japão. Na época, o operador, RWE Power AG, apresentou um pedido de desativação e demolição das estruturas da usina afetada. Essa permissão foi concedida em 2017 pelo Departamento de Meio Ambiente da Hesse.

A 6ª Câmara do VGH agora decidiu em Kassel que essa permissão é válida. Contrariamente à posição dos ativistas, a avaliação de impacto ambiental foi realizada corretamente. A câmara também ignorou objeções sobre resíduos contaminados: esse descarte ocorre em procedimentos administrativos separados com decisões independentes.

"Não há dúvidas substanciais" sobre a constitucionalidade do procedimento de descarte de acordo com o Regulamento de Proteção Radiológica, declarou o VGH. O procedimento de descarte é baseado em um conceito globalmente reconhecido e cumpre diretrizes de segurança para a saúde. A câmara permitiu um recurso ao Tribunal Administrativo Federal.

despite the objections from ecological activists, the decommissioning and demolition of Block A at the Biblis nuclear power plant in Germany were permitted in 2017. RWE Power AG, the operator, submitted the application following the incident at Fukushima in Japan, where Block A was deactivated in 2011.

Leia também: