A energia eólica e solar gerou um recorde de 10% da energia mundial em 2021, revela o relatório

O mundo produziu um recorde de 10% da sua eletricidade a partir de energia eólica e solar em 2021 e as fontes limpas representaram 38% do fornecimento total de energia - mais ainda do que o carvão.

Isto de acordo com um relatório publicado na quarta-feira pela Ember. O grupo de reflexão independente sobre o clima concluiu que 50 países produziam mais de 10% da sua energia a partir de fontes eólicas e solares, tendo as transformações mais rápidas ocorrido nos Países Baixos, na Austrália e no Vietname. Estes países trocaram cerca de um décimo da sua energia dos combustíveis fósseis pela energia eólica e solar apenas nos últimos dois anos.

Dez países geraram mais de 25% da sua energia a partir de energia eólica e solar, liderados pela Dinamarca com 52%.

As conclusões surgem num momento em que o mundo enfrenta uma crise energética, tanto devido à recuperação económica da pandemia de Covid-19 como à guerra da Rússia na Ucrânia, que obrigou os países, em especial na Europa, a procurar fontes de energia alternativas ao petróleo e ao gás russos.

O relatório concluiu que a energia solar e a energia eólica podem crescer suficientemente depressa para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis registados antes da industrialização, um limiar que os cientistas alertam que o mundo deve manter-se abaixo para evitar alguns dos impactos mais dramáticos da crise climática.

Para tal, seria necessário manter a taxa média de crescimento composto de 20 % nos últimos 10 anos até 2030.

A produção de energia solar aumentou 23% a nível mundial em 2021, enquanto a produção eólica aumentou 14% no mesmo período. Juntas, ambas as fontes renováveis representaram 10,3% da geração total de eletricidade global, um aumento de 1% em relação a 2020, mostraram os dados da Ember.

"Se essas tendências puderem ser replicadas globalmente e sustentadas, o setor de energia estaria no caminho certo para a meta de 1,5 grau", disse Ember em seu relatório.

O relatório incluiu dados de 209 países, abrangendo o período de 2000 a 2020. Para 2021, acrescentou dados relativos a 75 países.

A principal questão que está a abrandar a taxa de crescimento são as restrições no terreno, como o licenciamento, e se os governos quiserem aumentar o crescimento, precisam de resolver os problemas que atrasam a implantação, disse Dave Jones, líder global da Ember.

Apesar dos ganhos na energia eólica e solar, no entanto, a produção de energia a carvão também registou o seu crescimento mais rápido desde, pelo menos, 1985, com um aumento de 9% em 2021 para 10 042 terawatts-hora (TWh), ou 59% do aumento total da procura, segundo o relatório.

Isso aconteceu em um ano de rápida recuperação da demanda, já que 2021 viu o maior aumento anual registrado de 1,414 TWh na demanda global de eletricidade em 2021, um aumento de 5.4% e o equivalente a adicionar uma nova Índia à demanda global, disseram eles.

"Estamos a aproximar-nos do limiar de rentabilidade em que a energia eólica e a energia solar podem cobrir a nova procura de eletricidade, mas ainda não chegámos a esse ponto. Se mantivermos as taxas de crescimento que estamos a ver, chegaremos lá em breve", afirmou Jones.

A produção de gás, por outro lado, aumentou apenas 1% em 2021. Mas o aumento global da utilização de combustíveis fósseis levou as emissões de dióxido de carbono a um máximo histórico, acima do recorde estabelecido em 2018.

O maior aumento da procura de carvão foi registado na China, com um aumento de 13% em 2021 em comparação com os níveis pré-pandémicos em 2019, mostraram os dados.

O país depende em grande parte do carvão para a produção de energia, mas também ultrapassou o marco de um décimo da produção de energia a partir de energia eólica e solar pela primeira vez em 2021, juntamente com seis outros países, disse o relatório.

A China "está a instalar não só níveis recorde de energia eólica e solar, mas também níveis recorde de eletricidade limpa, como a energia hidroelétrica, nuclear e bioenergia, o que significa que a sua produção de carvão começará a diminuir", disse Jones.

"O que não é claro é a rapidez com que isso vai acontecer", acrescentou.

A China planeia continuar a utilizar o carvão como parte vital da sua estratégia energética, uma vez que procura equilibrar a estabilidade económica com os seus objectivos climáticos a longo prazo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com