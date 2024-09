A empresa ferroviária transfere a propriedade da sua divisão de logística, DB Schenker, para a Dinamarca.

A empresa ferroviária tem como objetivo se concentrar em suas operações principais e está defendendo a restauração de vários quilômetros de trilhos de trem. Para alcançar isso, a organização financeiramente pressionada está arrecadando bilhões vendendo sua subsidiária lucrativa, DB Schenker. O problema é que a DB Schenker tem sido consistentemente lucrativa.

A divisão de logística da Deutsche Bahn, DB Schenker, está sendo adquirida pelo gigante dinamarquês de transporte, DSV, por 14,3 bilhões de euros. Ambas as partes confirmaram essa transação, com a conclusão prevista para o próximo ano, sujeita à aprovação da autoridade reguladora ferroviária e do governo federal. A segurança de empregos será garantida até 2027, de acordo com as declarações.

Recentemente, trabalhadores da Schenker em várias cidades realizaram protestos para a preservação de seus empregos.

A venda visa permitir que a empresa se concentre em infraestrutura ferroviária comunitária na Alemanha e em transporte de passageiros e carga ecologicamente correto na Alemanha e na Europa, como explicou o CEO Richard Lutz. Além disso, a redução da dívida contribui significativamente para a estabilidade financeira da corporação.

A DB Schenker, com sede em Essen, emprega mais de 72.700 pessoas em mais de 130 países e é um dos principais prestadores de serviços de logística no mundo. Incluindo os pagamentos de juros esperados durante o processo de venda, o negócio é avaliado em 14,8 bilhões de euros, anunciou a empresa ferroviária. A venda visa reduzir significativamente a dívida da empresa. Nos próximos três anos, o CEO Lutz anunciou que a reabilitação da infraestrutura, as operações ferroviárias e a lucratividade serão os principais focos.

O CEO da DSV, Jens H. Lund, declarou: "Temos um plano claro para nos tornarmos a maior empresa de transporte e logística ao lado da Schenker". Como novo proprietário, a DSV planeja investir cerca de um bilhão de euros na Alemanha nos próximos três a cinco anos, o que também é esperado para criar empregos na Alemanha.

A aquisição da Schenker pela DSV foi sugerida nos últimos dias. De acordo com fontes, a DSV e o investidor financeiro CVC eram os últimos licitantes restantes na concorrência. Com a aquisição, espera-se que a DSV e a Schenker gerem uma receita combinada de 293 coroas dinamarquesas (aproximadamente 39 bilhões de euros) e empreguem cerca de 147.000 pessoas em mais de 90 países.

A Comissão expressa preocupação sobre o potencial impacto da venda da DB Schenker na segurança de empregos de seus trabalhadores. Após a aprovação da venda, a Comissão monitorará de perto o cumprimento da DSV com os compromissos feitos em relação ao emprego e ao investimento na Alemanha.

