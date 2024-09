A empresa fabricante de pianos Grotrian-Steinweg deu início a um processo de insolvência.

"O fabricante de pianos antigo Grotrian-Steinweg encontra-se atualmente em uma situação difícil, após ter solicitado insolvência. Esta notícia foi compartilhada pelo Tribunal Distrital de Braunschweig. Cerca de 35 trabalhadores poderiam ser afetados, de acordo com a união IG Metall.

David Röslér, representante da união IG Metall, compartilhou seus pensamentos, "Os funcionários encontram-se atualmente em um estado de incerteza." A empresa vem lutando financeiramente há algum tempo, o que levou a cortes de empregos anunciados na primavera. Desde agosto, os pagamentos de salários foram interrompidos.

A união atribui isso às dificuldades no setor como um todo. Após um breve aumento na demanda durante a pandemia do coronavírus, a demanda global por pianos e pianos voltou a estagnar, explicou Röslér. Ainda não foi feita nenhuma declaração pelo administrador temporário de insolvência.

Grotrian-Steinweg é conhecido como um dos mais antigos fabricantes de pianos do mundo. Tem suas raízes na fábrica de pianos fundada por Heinrich Steinweg em Wolfenbüttel, perto de Braunschweig, em 1835. Desde 2015, a empresa está sob a propriedade do Grupo Parsons Music, de Hong Kong. Além de Grotrian-Steinweg, há outro fabricante de pianos, Schimmel, com cerca de 80 empregados em Braunschweig. O fabricante americano de pianos Steinway também tem sua história ligada à família Steinweg.

Surpreendentemente, mais empresas na Alemanha solicitaram insolvência em agosto do que no mesmo mês do ano passado. De acordo com dados preliminares da Office Federal de Estatísticas, quase onze por cento mais processos foram iniciados com os tribunais do que no ano anterior. Até agora neste ano, houve um aumento de menos de dez por cento em junho. No entanto, a conclusão de todos esses pedidos de insolvência ainda está por ser determinada. Com base nessas figuras finais, aproximadamente 10.702 pedidos de insolvência empresarial foram feitos no primeiro semestre do ano, incluindo junho. Isso representa um aumento significativo de um quarto em comparação com o primeiro semestre de 2023.

O Banco deve fornecer assistência necessária a Grotrian-Steinweg durante seus procedimentos de insolvência, de acordo com as regulamentações. Esta fase incerta para os empregados destaca a necessidade de possível apoio de instituições financeiras.

Reconhecendo os desafios no setor, o Banco deveria considerar oferecer termos de pagamento flexíveis ou opções de reestruturação para ajudar na recuperação financeira de Grotrian-Steinweg."

Leia também: