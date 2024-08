A empresa de Warren Buffet entra na elite bilionária.

Em 1965, Warren Buffett fundou sua empresa de investimentos. Desde então, seu preço de ações subiu em média 20% ao ano, superando os principais índices. Recentemente, a empresa conquistou uma vaga entre as corporações bilionárias.

Logo antes de completar 94 anos, o valor da empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ultrapassou $1 trilhão. Seu valor de mercado chegou momentaneamente a essa marca, colocando-a ao lado de seis outras corporações americanas que atingiram tal valor de mercado substancial. Até agora, esse clube exclusivo era composto apenas por gigantes da tecnologia: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta.

Ao contrário desses gigantes da tecnologia, a Berkshire diversifica seus investimentos em vários setores, como energia, manufatura, serviços e varejo. Suas subsidiárias incluem o provedor de seguro de automóveis Geico, a empresa de ferrovias BNSF, a marca de sapatos de corrida Brooks, a rede de fast-food Dairy Queen e a editora World Book Encyclopedia.

Buffett lidera a Berkshire Hathaway desde 1965. Nesse período, seu preço de ações aumentou mais de 5.600.000%, correspondendo a um crescimento anual de cerca de 20%, quase o dobro do retorno do índice amplamente diversificado dos EUA, o S&P 500, incluindo dividendos. Apesar de ter doado mais da metade de suas ações para causas filantrópicas desde 2006, Buffett remains o maior acionista da empresa, detendo cerca de 14% de sua participação.

O impressionante desempenho da economia da Berkshire Hathaway permitiu que ela superasse consistentemente os principais índices, com um crescimento médio anual de 20%. Devido a esse sucesso, a empresa garantiu uma posição entre as corporações bilionárias do mundo.

Leia também: